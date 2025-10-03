RSF: Izraelis sulaikė per 20 žurnalistų, su pagalbos flotile plaukusių į Gazos Ruožą

Ketvirtadienio vakarą paskelbtame pareiškime Paryžiuje įsikūrusi organizacija nurodė, kad „Global Sumud Flotilla“ laivuose, praėjusį mėnesį išplaukusiuose į Gazos Ruožą, buvo daugiau kaip 20 užsienio reporterių.
Jungtinių Tautų (JT) remiama bado stebėsenos organizacija rugpjūtį pareiškė, kad Izraelio blokada ir tęsiamas puolimas jau sukėlė badą Gazos mieste.
Žurnalistai buvo sulaikyti trečiadienį ir ketvirtadienį, kai Izraelio karinis jūrų laivynas pradėjo perimti flotilės laivus, kuriuose taip pat buvo politikų ir aktyvistų, įskaitant švedę Gretą Thunberg (Gretą Tunberg), sakė RSF.
Laivams ir daugiau kaip 400 žmonių juose neleista pasiekti Gazos Ruožo, ketvirtadienį sakė vienas Izraelio pareigūnas.
„Žurnalistų sulaikymas, trukdymas jiems dirbti savo darbą yra rimtas teisės informuoti ir būti informuotam pažeidimas“, – sakė Martinas Roux (Martenas Ru), vadovaujantis RSF krizių skyriui.
„RSF smerkia neteisėtą naujienų profesionalų, buvusių šiuose laivuose, kad nušviestų beprecedenčio masto humanitarinę operaciją, sulaikymą“, – sakė M. Roux.
Tarp minimų žurnalistų yra reporterių iš ispanų laikraščio „El Pais“, Kataro televizijos „al Jazeera“ ir Italijos visuomeninio transliuotojo RAI.
Šios žiniasklaidos organizacijos „naujienų apie savo žurnalistus neturi“ nuo sulaikymų pradžios trečiadienį vakare, sakė RSF.
Izraelis skelbė, kad sulaikytus asmenis deportuos į Europą ir kad nė vienas iš flotilės laivų nepažeidė Gazos Ruožo jūrų blokados.
Nuo pat karo pradžios tarptautinei žiniasklaidai nėra leidžiama laisvai veikti šiame palestiniečių anklave.
Tik nedaugeliui atrinktų žiniasklaidos priemonių yra išduoti leidimai patekti į Gazos Ruožą drauge su Izraelio kariuomene, o jų reportažai turi praeiti griežtą kariškių cenzūrą.
RSF teigimu, nuo Izraelio karinių operacijų Gazos Ruože pradžios žuvo daugiau kaip 210 žurnalistų.
Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ surengtas išpuolis Pietų Izraelyje, per kurį, oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 izraeliečių, daugiausia civilių.
Palestiniečių kovotojai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Izraelis mano, kad tik 25 iš šių įkaitų dar yra gyvi.
Po 2023-iųjų spalio 7-osios atakos Izraeliui pradėjus atsakomąjį puolimą, Gazos Ruože žuvo mažiausiai 66 225 palestiniečiai, daugiausia civiliai, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!