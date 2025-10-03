Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Trumpas paskelbė „Hamas“ ultimatumą: grasina „dar neregėtu pragaru“

2025-10-03 17:52 / šaltinis: BNS
2025-10-03 17:52

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį paskelbė palestiniečių islamistų grupuotei „Hamas“ ultimatumą sutikti su jo planu dėl taikos Gazos Ruože iki sekmadienio vakaro, antraip ji susidurs su „visu pragaru“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį paskelbė palestiniečių islamistų grupuotei „Hamas" ultimatumą sutikti su jo planu dėl taikos Gazos Ruože iki sekmadienio vakaro, antraip ji susidurs su „visu pragaru".

Palestiniečių kovotojai turi laiko iki sekmadienio vakaro 18 val. Vašingtono (pirmadienio 1 val. Lietuvos) laiku, savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei šis PASKUTINIO ŠANSO susitarimas nebus pasiektas, „Hamas“ susidurs su visu PRAGARU, kokio niekas dar nematė“, – pridūrė jis.

Įraše D. Trumpas pareiškė, kad palestiniečiai turėtų evakuotis iš tam tikros nenurodytos teritorijos, laukiant galimo puolimo prieš likusias „Hamas“ pajėgas.

Dauguma „Hamas“ kovotojų „yra apsupti ir KARINIU POŽIŪRIU UŽSPEISTI, tik ir laukia, kol duosiu žodį „EIKIT“, kad jų gyvybės greitai užgestų. O dėl likusiųjų, mes žinome, kur ir kas jūs esate, ir jūs būsite sumedžioti ir nužudyti“, sakė D. Trumpas.

„Prašau visų nekaltų palestiniečių nedelsiant palikti šią potencialiai didelių mirčių zoną ir keliauti į saugesnes Gazos dalis. Visais gerai pasirūpins tie, kurie nekantrauja padėti. Tačiau, laimei, „Hamas“ turės dar vieną paskutinį šansą!“ – pridūrė jis.

Vienas „Hamas“ pareigūnas anksčiau penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad grupuotei reikia daugiau laiko D. Trumpo planui dėl Gazos Ruožo išstudijuoti.

„Hamas“ vis dar tęsia konsultacijas dėl Trumpo plano (...) ir informavo tarpininkus, kad konsultacijos tebevyksta, kad reikia laiko“, – sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

JAV prezidento pateiktą taikos planą yra parėmęs Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.

D. Trumpas antradienį paskelbė „Hamas“ ultimatumą per „tris ar keturias dienas“ priimti jo planą, kaip užbaigti karą palestiniečių anklave.

Plane numatyti ugnies nutraukimas, įkaitų paleidimas per 72 valandas, „Hamas“ nusiginklavimas ir laipsniškas izraeliečių pasitraukimas iš Gazos Ruožo. Po karo būtų suformuota pereinamojo laikotarpio administracija, vadovaujama paties D. Trumpo.

Pasaulio galios, įskaitant arabų ir musulmoniškas valstybes, pasiūlymą sveikina.

„Hamas“ politinio biuro narys Mohammadas Nazzalas penktadienio pareiškime nurodė, kad „plane yra susirūpinimą keliančių dalykų ir (kad) netrukus paskelbsime savo poziciją dėl jo“.

„Palaikome ryšį su tarpininkais, su arabų ir islamiškais veikėjais, ir esame rimtai nusiteikę pasiekti supratimą“, – pridūrė jis.

Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengtas išpuolis Pietų Izraelyje, per kurį, oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 izraeliečių, daugiausia civilių.

Palestiniečių kovotojai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Izraelis mano, kad tik 25 iš šių įkaitų dar yra gyvi.

Po 2023-iųjų spalio 7-osios atakos Izraeliui pradėjus atsakomąjį puolimą, Gazos Ruože žuvo mažiausiai 66 225 palestiniečiai, daugiausia civiliai, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.

