Ši mišrainė per šventes nuo stalo dings pirma: visi klaus recepto

Kani salotoms (krabų lazdelių salotoms) reikės:
- 180 g krabų lazdelių;
- 1 agurkas;
- 1 morka;
- 2 v. š. majonezo (renkamės liesesnį);
- 2 v. š. graikiško jogurto;
- 1 a. š. sirača padažo;
- 1 v. š. sojų padažo;
- 1 v. š. ryžių acto;
- 1 v. š. Panko džiūvėsėlių;
- Ikriukai (nebūtina, bet labai tinka);
- Sezamo sėklų, pabarstyti;
- Pundelis laiškinių česnakų (nebūtina).
Krabų lazdeles atskiriame į plonus pluoštus arba supjaustome plonomis juostelėmis. Agurką supjaustome daržovių skustuku, o morkas plonais šiaudeliais. Dubenėlyje sumaišome majonezą, jogurtą, siračą, sojų padažą ir ryžių actą. Paragaujame – skonis turėtų būti subtiliai saldus, su lengva rūgšties gaidele. Jei norisi – pagardiname dar druska.
Sumaišome salotas: dubenį sudedame krabų lazdeles, daržoves, panko džiūvėsėlius, ikrus. Užpilame padažu ir lengvai išmaišome. Pabarstome sezamo sėklomis ir smulkintais laiškiniais česnakais.
