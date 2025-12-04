 
Ši mišrainė per šventes nuo stalo dings pirma: visi klaus recepto

2025-12-04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 11:45

Krabų lazdelių mišrainė suskamba visai kitomis dainomis“, – sako tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

Kani salotos (krabų lazdelių salotos) (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

Kani salotoms (krabų lazdelių salotoms) reikės:

  • 180 g krabų lazdelių;
  • 1 agurkas;
  • 1 morka;
  • 2 v. š. majonezo (renkamės liesesnį);
  • 2 v. š.  graikiško jogurto;
  • 1 a. š. sirača padažo;
  • 1 v. š. sojų padažo;
  • 1 v. š. ryžių acto;
  • 1 v. š. Panko džiūvėsėlių;
  • Ikriukai (nebūtina, bet labai tinka);
  • Sezamo sėklų, pabarstyti;
  • Pundelis laiškinių česnakų (nebūtina).

Krabų lazdeles atskiriame į plonus pluoštus arba supjaustome plonomis juostelėmis. Agurką supjaustome daržovių skustuku, o morkas plonais šiaudeliais. Dubenėlyje sumaišome majonezą, jogurtą, siračą, sojų padažą ir ryžių actą. Paragaujame – skonis turėtų būti subtiliai saldus, su lengva rūgšties gaidele. Jei norisi – pagardiname dar  druska.

Sumaišome salotas:  dubenį sudedame krabų lazdeles, daržoves, panko džiūvėsėlius, ikrus. Užpilame padažu ir lengvai išmaišome. Pabarstome sezamo sėklomis ir smulkintais laiškiniais česnakais.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kūčių vakaro burokėlių mišrainė su pupelėmis (nuotr. Gera virtuvė)
Be šios mišrainės Kūčių vakarienės neįsivaizduoja: ragina išbandyti receptą
Mišrainė „Ananasas“ su vištiena (nuotr. Gera virtuvė)
Per Kalėdas visi girs šią mišrainę: užsirašykite receptą
Balta mišrainė (nuotr. 123rf.com)
Šventėms pataria išbandyti kitokią baltą mišrainę: nuo stalo dings pirma (5)
Burokėlių, bulvių ir pupelių mišrainė (nuotr. Lithuanian in the USA)
Be šios mišrainės neįsivaizduoja nė vienų švenčių: tereikia vos kelių ingredientų

