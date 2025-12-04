Ruginienė apie Žemaitaitį: sprendimą dėl jo ateities priims rinkėjai

„Seimą renka visuomenė ir visuomenė tikrai padarys išvadas ir rinkimų rezultatai tą parodys. (...) Mes viduje to dar net nespėjome svarstyti, nes jūs matote, aš šiandien Pakruojyje“, – žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Pirmiausiai palaukime, pasižiūrėkime, ar kažkuri pusė skųs. Tiek prokuroras, tiek jis gali skųsti. Visiškai šviežias faktas, to dar net neaptarinėjome“, – akcentavo ji.
3 metų ji serga,kas bus,nu juokdarė.O gal rinkimai jau dabar-mes nežinom,ką.