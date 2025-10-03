„Hamas“ pareigūnas: reikia daugiau laiko Donaldo Trumpo planui dėl Gazos Ruožo išstudijuoti

JAV prezidento pateiktą taikos planą yra parėmęs Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
„Hamas“ vis dar tęsia konsultacijas dėl Trumpo plano (...) ir informavo tarpininkus, kad konsultacijos tebevyksta, kad reikia laiko“, – sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
D. Trumpas antradienį paskelbė „Hamas“ ultimatumą per „tris ar keturias dienas“ priimti jo planą, kaip užbaigti karą palestiniečių anklave.
