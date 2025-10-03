Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Izraelyje

„Hamas“ pareigūnas: reikia daugiau laiko Donaldo Trumpo planui dėl Gazos Ruožo išstudijuoti

2025-10-03 10:31 / šaltinis: BNS
2025-10-03 10:31

Vienas „Hamas“ pareigūnas penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad šiai palestiniečių islamistų grupuotei reikia daugiau laiko Donaldo Trumpo planui dėl Gazos Ruožo išstudijuoti.

Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė (nuotr. SCANPIX)

Vienas „Hamas" pareigūnas penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad šiai palestiniečių islamistų grupuotei reikia daugiau laiko Donaldo Trumpo planui dėl Gazos Ruožo išstudijuoti.

0

JAV prezidento pateiktą taikos planą yra parėmęs Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.

„Hamas“ vis dar tęsia konsultacijas dėl Trumpo plano (...) ir informavo tarpininkus, kad konsultacijos tebevyksta, kad reikia laiko“, – sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

D. Trumpas antradienį paskelbė „Hamas“ ultimatumą per „tris ar keturias dienas“ priimti jo planą, kaip užbaigti karą palestiniečių anklave.

