TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Su humanitarine flotile į Gazą plaukęs lietuvis sulaikytas, turėtų būti deportuotas iš Izraelio

2025-10-03 18:22 / šaltinis: BNS
2025-10-03 18:22

Izraelis sulaikė su humanitarine flotile į Gazos Ruožą plaukusį lietuvį aktyvistą Aleksandrą Chichlovskį, naujienų portalui „15min" penktadienį patvirtino Užsienio reikalų ministerija (URM).

„Global Sumud“ flotilė (nuotr. SCANPIX)

Izraelis sulaikė su humanitarine flotile į Gazos Ruožą plaukusį lietuvį aktyvistą Aleksandrą Chichlovskį, naujienų portalui „15min“ penktadienį patvirtino Užsienio reikalų ministerija (URM).

1

Vyras keliavo vienu iš 45 į Gazos Ruožą plaukusios flotilės „Global Sumud Flotilla“ laivų, kuriais savanoriai plukdė humanitarinę pagalbą. Kaip rašė BNS, ministerija jį buvo įspėjusi apie galimas rizikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos pilietis šiuo metu yra sulaikytas Izraelio Ketziot kalėjimo patalpose“, – „15min“ nurodė URM.

Pasak ministerijos, kalėjime su A. Chichlovskiu penktadienį susitiko Lietuvos ambasados Izraelyje konsulė, patvirtinusi, kad asmuo jaučiasi gerai, tik yra pavargęs.

Savo ruožtu, aktyvistas konsulę esą informavęs apie tai, kad pasirašė sutikimą būti deportuotas. URM negalėjo įvardyti, kada lietuvis bus išsiųstas iš Izraelio, ir nurodė palaikanti ryšį su jo artimaisiais.

BNS skelbė, kad flotilės organizatoriai penktadienį pranešė apie priešpiet Izraelio perimtą paskutinį jos laivą „Marinette“. Anksčiau Izraeliui perėmus kitus flotilės laivus, visame pasaulyje buvo surengta protesto akcijų.

Praėjusią savaitę įvairios žmogaus teisių nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į valstybės vadovus, ragindamos apsaugoti A. Chichlovskį ir jo humanitarinę misiją.

Taip pat reikalauta, kad būtų teikiama visokeriopa pagalba flotilėje plaukiančiam lietuviui ir kitiems keliautojams tuo atveju, jeigu Izraelis prieš laivus panaudotų jėgą ar kitas neteisėtas priemones.

Prie URM dėl to buvo susirinkusios kelios dešimtys mitinguotojų.

