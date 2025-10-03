Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Organizatoriai: Izraelis perėmė paskutinį į Gazos Ruožą plaukusios flotilės laivą

2025-10-03 12:43 / šaltinis: BNS
2025-10-03 12:43

 Į Gazos Ruožą plaukusios pagalbos flotilės organizatoriai pranešė, kad Izraelis penktadienį perėmė paskutinį jos laivą.

Izraelio kariuomenė tvirtina, kad iš Gazos miesto išvyko daugiau nei 250 tūkst. gyventojų (nuotr. Elta)

 Į Gazos Ruožą plaukusios pagalbos flotilės organizatoriai pranešė, kad Izraelis penktadienį perėmė paskutinį jos laivą.

1

„Marinette“, paskutinis likęs „Global Sumud Flotilla“ laivas, buvo perimtas 10 val. 29 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, maždaug už 42,5 jūrmylės nuo Gazos (Ruožo)", – sakoma platformoje „Telegram“ paskelbtame pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jame priduriama, kad Izraelio karinio jūrų laivyno pajėgos „nelegaliai perėmė visus 42 mūsų laivus, kurių kiekviename buvo humanitarinės pagalbos, savanorių ir pasiryžimo pralaužti Izraelio neteisėtai (vykdomą) Gazos (Ruožo) apsiaustį“.

Anksčiau Izraeliui perėmus kitus flotilės laivus, visame pasaulyje buvo surengta protesto akcijų.

Izraelio karinis jūrų laivynas trečiadienį perėmė flotilę, perspėjęs, kad ji neįplauktų į vandenis, kuriems, pasak Izraelio, taikoma blokada, o anksčiau ketvirtadienį ministerija pareiškė, jog deportuos šiuos aktyvistus atgal į Europą.

