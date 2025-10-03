Organizatoriai: Izraelis perėmė paskutinį į Gazos Ruožą plaukusios flotilės laivą

„Marinette“, paskutinis likęs „Global Sumud Flotilla“ laivas, buvo perimtas 10 val. 29 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, maždaug už 42,5 jūrmylės nuo Gazos (Ruožo)", – sakoma platformoje „Telegram“ paskelbtame pranešime.
Jame priduriama, kad Izraelio karinio jūrų laivyno pajėgos „nelegaliai perėmė visus 42 mūsų laivus, kurių kiekviename buvo humanitarinės pagalbos, savanorių ir pasiryžimo pralaužti Izraelio neteisėtai (vykdomą) Gazos (Ruožo) apsiaustį“.
Anksčiau Izraeliui perėmus kitus flotilės laivus, visame pasaulyje buvo surengta protesto akcijų.
Izraelio karinis jūrų laivynas trečiadienį perėmė flotilę, perspėjęs, kad ji neįplauktų į vandenis, kuriems, pasak Izraelio, taikoma blokada, o anksčiau ketvirtadienį ministerija pareiškė, jog deportuos šiuos aktyvistus atgal į Europą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!