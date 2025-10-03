Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

„Hamas“ sutinka su kai kuriais Trumpo plano aspektais: paleis įkaitus, bet sieks derybų

2025-10-03 23:31
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-10-03 23:31

„Hamas“ penktadienį pareiškė, kad sutinka su kai kuriais JAV prezidento Donaldo Trumpo plano dėl karo Gazos Ruože pabaigos aspektais, įskaitant įkaitų paleidimą ir anklavo administravimo perdavimą, tačiau sieks derybų dėl daugelio kitų jo sąlygų, praneša naujienų agentūra „Reuters“.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

„Hamas“ penktadienį pareiškė, kad sutinka su kai kuriais JAV prezidento Donaldo Trumpo plano dėl karo Gazos Ruože pabaigos aspektais, įskaitant įkaitų paleidimą ir anklavo administravimo perdavimą, tačiau sieks derybų dėl daugelio kitų jo sąlygų, praneša naujienų agentūra „Reuters“.

0

„Reuters“ matytoje pareiškimo kopijoje „Hamas“ pateikė savo atsakymą į D. Trumpo 20 punktų planą po to, kai JAV prezidentas palestiniečių kovotojų grupei davė laiko iki sekmadienio priimti arba atmesti pasiūlymą. D. Trumpas nepasakė, ar sąlygos bus derybų objektas, kaip to siekia „Hamas“.

Pažymėtina, kad „Hamas“ nepasakė, ar sutiks su sąlyga, kad turi nusiginkluoti, ko Izraelis ir JAV reikalauja, bet kurią grupuotė anksčiau atmetė.

Trumpo ultimatumas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį paskelbė palestiniečių islamistų grupuotei „Hamas“ ultimatumą sutikti su jo planu dėl taikos Gazos Ruože iki sekmadienio vakaro, antraip ji susidurs su „visu pragaru“.

Palestiniečių kovotojai turi laiko iki sekmadienio vakaro 18 val. Vašingtono (pirmadienio 1 val. Lietuvos) laiku, savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.

„Jei šis PASKUTINIO ŠANSO susitarimas nebus pasiektas, „Hamas“ susidurs su visu PRAGARU, kokio niekas dar nematė“, – pridūrė jis.

Įraše D. Trumpas pareiškė, kad palestiniečiai turėtų evakuotis iš tam tikros nenurodytos teritorijos, laukiant galimo puolimo prieš likusias „Hamas“ pajėgas.

Šią savaitę D. Trumpo paskelbtame plane numatytas ugnies Gazos Ruože nutraukimas, „Hamas“ nusiginklavimas ir laipsniškas izraeliečių pasitraukimas iš palestiniečių anklavo.

Plane numatyti ugnies nutraukimas, įkaitų paleidimas per 72 valandas, „Hamas“ nusiginklavimas ir laipsniškas izraeliečių pasitraukimas iš Gazos Ruožo. Po karo būtų suformuota pereinamojo laikotarpio administracija, vadovaujama paties D. Trumpo.

