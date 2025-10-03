Erdoganas įvardijo, nuo ko priklauso Trumpo taikos planas Artimuosiuose Rytuose

Pasak prezidentūros, per pokalbį telefonu su JAV lyderiu R. T. Erdoganas sakė, jog Turkija paspartino diplomatines pastangas siekdama taikos, tačiau „Izraelio atakų nutraukimas yra labai svarbus, kad iniciatyvos, kuriomis siekiama taikos regione, būtų sėkmingos“.
D. Trumpas antradienį paskelbė „Hamas“ ultimatumą per „tris ar keturias dienas“ priimti jo planą, kaip užbaigti karą Gazos Ruože.
Plane numatyti ugnies nutraukimas, įkaitų paleidimas per 72 valandas, „Hamas“ nusiginklavimas ir laipsniškas izraeliečių pasitraukimas iš Gazos Ruožo. Po karo būtų suformuota pereinamojo laikotarpio administracija, vadovaujama paties D. Trumpo.
Pasaulio galios, įskaitant arabų ir musulmoniškas valstybes, pasiūlymą sveikina.
JAV prezidento pateiktą taikos planą yra parėmęs ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
Trumpas paskelbė ultimatumą
Tačiau vienas „Hamas“ pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad grupuotei reikia daugiau laiko D. Trumpo planui dėl Gazos Ruožo išstudijuoti.
Tuo tarpu D. Trumpas penktadienį palestiniečių islamistų grupuotei „Hamas“ paskelbė naują ultimatumą sutikti su jo planu dėl taikos Gazos Ruože iki sekmadienio vakaro, antraip ji susidurs su „visu pragaru“.
