Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Erdoganas įvardijo, nuo ko priklauso Trumpo taikos planas Artimuosiuose Rytuose

2025-10-03 19:30 / šaltinis: BNS
2025-10-03 19:30

Recepas Tayyipas Erdoganas JAV prezidentui Donaldui Trumpui penktadienį pareiškė, kad bet kokios taikos iniciatyvos sėkmė Artimuosiuose Rytuose priklauso nuo to, ar Izraelis nutrauks savo atakas, pranešė Turkijos prezidento biuras.

Erdoganas įvardijo, nuo ko priklauso Trumpo taikos planas Artimuosiuose Rytuose (nuotr. SCANPIX)

Recepas Tayyipas Erdoganas JAV prezidentui Donaldui Trumpui penktadienį pareiškė, kad bet kokios taikos iniciatyvos sėkmė Artimuosiuose Rytuose priklauso nuo to, ar Izraelis nutrauks savo atakas, pranešė Turkijos prezidento biuras.

REKLAMA
0

Pasak prezidentūros, per pokalbį telefonu su JAV lyderiu R. T. Erdoganas sakė, jog Turkija paspartino diplomatines pastangas siekdama taikos, tačiau „Izraelio atakų nutraukimas yra labai svarbus, kad iniciatyvos, kuriomis siekiama taikos regione, būtų sėkmingos“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas antradienį paskelbė „Hamas“ ultimatumą per „tris ar keturias dienas“ priimti jo planą, kaip užbaigti karą Gazos Ruože.

REKLAMA
REKLAMA

Plane numatyti ugnies nutraukimas, įkaitų paleidimas per 72 valandas, „Hamas“ nusiginklavimas ir laipsniškas izraeliečių pasitraukimas iš Gazos Ruožo. Po karo būtų suformuota pereinamojo laikotarpio administracija, vadovaujama paties D. Trumpo.

REKLAMA

Pasaulio galios, įskaitant arabų ir musulmoniškas valstybes, pasiūlymą sveikina.

JAV prezidento pateiktą taikos planą yra parėmęs ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.

Trumpas paskelbė ultimatumą

Tačiau vienas „Hamas“ pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad grupuotei reikia daugiau laiko D. Trumpo planui dėl Gazos Ruožo išstudijuoti.

Tuo tarpu D. Trumpas penktadienį palestiniečių islamistų grupuotei „Hamas“ paskelbė naują ultimatumą sutikti su jo planu dėl taikos Gazos Ruože iki sekmadienio vakaro, antraip ji susidurs su „visu pragaru“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų