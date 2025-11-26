Inga Ruginienė pasisakė apie norą keisti LRT vadovo atleidimo tvarką

„Mes norime nuimti spaudimą. Nes šiuo metu, kuomet yra balsuojama atvirai, kaip tik yra daromas spaudimas tarybos nariams. Jie neturi tiek laisvės apsispręsti pagal savo sąžinę, pagal tam tikrus objektyvius argumentus. Balsavimas slaptai ir suteiks jiems galimybę atsiriboti nuo bet kokio spaudimo ir pažymėti tą pavardę, už kurią ir nori balsuoti. Kaip tik matau skaidrumo ir sąžiningo veikimo elementą“, – spaudos konferencijoje teigė I. Ruginienė.
„Jokiu būdu tai neturi būti siejama su laisvesniu vieno ar kito vadovo atleidimu ar priėmimu – tai nėra priimtina“, – akcentavo ji.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį ryte teigė, kad šie pakeitimai leistų visuomeninio transliuotojo tarybai geriau atlikti savo funkcijas.
Tiesa, dėl šio siūlymo šalies žurnalistai jau kreipėsi į parlamentarus. Kreipimosi autoriai reiškia nepasitenkinimą dėl tokių Seimo narių veiksmų ir tikina, jog tai yra panašu į bandymą užvaldyti šalies visuomeninį transliuotoją.
ELTA primena, kad siekiant užtikrinti LRT veiklos kontrolę ir didesnį skaidrumą, grupė Seimo „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių siūlo supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą.
Ne kartą visuomeninio transliuotojo veiklą kritikavęs „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kartu su kolegomis siūlo nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų LRT tarybos narių.
Šiuo metu įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!