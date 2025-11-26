 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė pasisakė apie norą keisti LRT vadovo atleidimo tvarką

2025-11-26 14:30 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 14:30

Seime pasirodžius iniciatyvai keisti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą, premjerė Inga Ruginienė tikina, kad šis siekis neturėtų būti siejamas su laisvesniu vieno ar kito vadovo keitimu. Visgi, Vyriausybės vadovė pabrėžia, kad skiriant ar atleidžiant visuomeninio transliuotojo vadovą turėtų būti užtikrinamas slaptas balsavimas.

Inga Ruginienė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Seime pasirodžius iniciatyvai keisti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą, premjerė Inga Ruginienė tikina, kad šis siekis neturėtų būti siejamas su laisvesniu vieno ar kito vadovo keitimu. Visgi, Vyriausybės vadovė pabrėžia, kad skiriant ar atleidžiant visuomeninio transliuotojo vadovą turėtų būti užtikrinamas slaptas balsavimas.

REKLAMA
0

„Mes norime nuimti spaudimą. Nes šiuo metu, kuomet yra balsuojama atvirai, kaip tik yra daromas spaudimas tarybos nariams. Jie neturi tiek laisvės apsispręsti pagal savo sąžinę, pagal tam tikrus objektyvius argumentus. Balsavimas slaptai ir suteiks jiems galimybę atsiriboti nuo bet kokio spaudimo ir pažymėti tą pavardę, už kurią ir nori balsuoti. Kaip tik matau skaidrumo ir sąžiningo veikimo elementą“, – spaudos konferencijoje teigė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jokiu būdu tai neturi būti siejama su laisvesniu vieno ar kito vadovo atleidimu ar priėmimu – tai nėra priimtina“, – akcentavo ji. 

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį ryte teigė, kad šie pakeitimai leistų visuomeninio transliuotojo tarybai geriau atlikti savo funkcijas.

REKLAMA

Tiesa, dėl šio siūlymo šalies žurnalistai jau kreipėsi į parlamentarus. Kreipimosi autoriai reiškia nepasitenkinimą dėl tokių Seimo narių veiksmų ir tikina, jog tai yra panašu į bandymą užvaldyti šalies visuomeninį transliuotoją. 

ELTA primena, kad siekiant užtikrinti LRT veiklos kontrolę ir didesnį skaidrumą, grupė Seimo „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių siūlo supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą. 

REKLAMA
REKLAMA

Ne kartą visuomeninio transliuotojo veiklą kritikavęs „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kartu su kolegomis siūlo nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų LRT tarybos narių.

Šiuo metu įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Koalicijoje tęsiantis įtampai, Ruginienė tikina: su Žemaitaičiu bendravome labai seniai (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų