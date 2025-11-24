 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Koalicijoje tęsiantis įtampai, Ruginienė tikina: su Žemaitaičiu bendravome labai seniai

2025-11-24 15:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 15:42

Valdančiojoje koalicijoje neblėstant įtampai dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus pareiškimų, premjerė Inga Ruginienė sako jau seniai nebebendraujanti su „aušriečių“ pirmininku. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Valdančiojoje koalicijoje neblėstant įtampai dėl „Nemuno aušros" lyderio Remigijaus pareiškimų, premjerė Inga Ruginienė sako jau seniai nebebendraujanti su „aušriečių" pirmininku. 

4
„Mes su juo (R. Žemaitaičiu – ELTA) labai seniai bendravome. Aš nenoriu net apie jį kalbėti ir suteikti jam daugiau reikšmingumo negu reikia“, – pirmadienį tinklalaidėje „Kalbėkim paprastai“ sakė I. Ruginienė. 

R. Žemaitaičiui teigiant, jog socialdemokratams nesutikus atlikti audito Krašto apsaugos ministerijoje (KAM), jo vadovaujama „Nemuno aušra“ trauksis iš valdančiųjų gretų, premjerė tikina – tokie pareiškimai jos negąsdina. Ministrė pirmininkė sako esanti pasirengusi, jei prireiks, dirbti ir mažumos Vyriausybėje, tačiau akcentuoja, jog nesileis šantažuojama. 

„Mūsų jau niekas neišgąsdins (…). Aš jau prieš mėnesį sakiau, ir pačiam Žemaitaičiui į akis sakiau, kad jeigu jis bandys šantažuoti mane, tai visiškai neveiks. Aš absoliučiai ramiai į tai žiūriu ir esu pasirengusi dirbti mažumos Vyriausybėje, kad ir kaip tai būtų sunku, bet (…) manęs tikrai niekas tokiais mediniais bajeriais nešantažuos“, – akcentavo Vyriausybės vadovė. 

Jos teigimu, svarbiausia, jog šiuo metu sklandžiai vyksta Vyriausybės darbas.

„Vyriausybėje darbas vyksta sklandžiai (…), visi ministrai dirba (…). Tos intrigos tikriausiai labiau verda Seime, kas ką pasakys. Aš taip įtariu, kad pas juos yra daugiau laiko toms politinėms intrigoms, nes jie daugiau užsiima tuo, kad parodytų, kas yra kietesnis, gražesnis, pas ką (…) stuburas tvirtesnis, pasimatuoja įvairiais organais“, – kalbėjo I. Ruginienė. 

„Tai yra jų kasdienybė, matyt. Aš ateinu į Seimą, apsižiūriu, galvoju: Dieve mano, žmonės, ką jūs veikiat“, – pridūrė ji. 

Kaip skelbta, „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis pareiškė, kad, jeigu valdantieji socialdemokratai nesutiks atlikti audito krašto apsaugos sistemoje, „Nemuno aušra“ trauksis iš koalicijos.

Be to, socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui ir Vyriausybės vadovei Ingai Ruginienei kartojant, kad gynybai numatyti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) yra neginčytina koalicijos sutarta riba, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ne kartą sakė, kad šiai sričiai numatyti asignavimai yra pertekliniai.

Savo ruožtu premjerė praėjusią savaitę sakė, jog jeigu kažkam nepatinka būti koalicijoje, galima iš jos išeiti.

