TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė e.sveikatą vadina anekdotu, tikisi IT progreso viešajame sektoriuje

2025-11-12 14:44 / šaltinis: BNS
2025-11-12 14:44

Premjerės Ingos Ruginienės netenkina informacinių technologijų (IT) naujovių diegimas viešajame sektoriuje, nes nepasiekia norimų rezultatų, o problemų kelia ne tik e.sveikata, bet ir kitos sistemos.

E. sveikatos projektas (nuotr. tv3.lt)

Premjerės Ingos Ruginienės netenkina informacinių technologijų (IT) naujovių diegimas viešajame sektoriuje, nes nepasiekia norimų rezultatų, o problemų kelia ne tik e.sveikata, bet ir kitos sistemos.

„Man, žinote, e.sveikata išvis yra kaip anekdotas, IT technologijos, kurias mes vis diegiama į viešąjį sektorių, nepasiekia to tikslo, kurį turėtų pasiekti, man tai visiškai nepatinka“, – trečiadienį kalbėjo I. Ruginienė.

Vyriausybės vadovė sakė, kad netrukus jos patarėjų komandą papildys žmogus, atsakingas už informacines technologijas.

„Noriu turėti atskirą žmogų, kad būtų galima daugiau nuveikti IT srityje, ne tik e.sveikatoje, bet ir kitose ministerijose ir sektoriuose, nes tas progresas, kuris vyksta dabar, man per lėtas atrodo ir tam turime skirti daugiau dėmesio“, – teigė premjerė.

„Tai nebūtinai pinigai, reikia pasižiūrėti, kaip mes esamus pinigus panaudojame ir ar tikrai naudojame kokybiškai“, – sakė ji.

Pasak I. Ruginienės, problema ir tai, kad darosi sunkiau pritraukti privačias įmones kaip rangoves, diegiant naujoves viešajame sektoriuje.

„Išeina taip, kad viešajame sektoriuje skurstam ne dėl pinigų, bet dėl žmogiškųjų išteklių, ta problema yra labai įsigalėjusi, tai ne tik Sveikatos apsaugos ministerijos problema, bet ir kitų“, – sakė Vyriausybės vadovė.

Ministrės pirmininkės teigimu, naujasis patarėjas turės peržiūrėti, kodėl stringa technologijų diegimas viešajame sektoriuje.

Taip ministrė kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) svarstant e.sveikatą paversti savarankiškai veikiančia sistema.

Kaip interviu BNS antradienį teigė ministrė Marija Jakubauskienė, tam reikėtų 15 mln. eurų, tačiau sprendimai dar nėra priimti. Politikė viliasi, kad dėl to Ministrų kabinetas apsispręs jau kitąmet.

Premjerė neatsakė, ar, jos nuomone, e.sveikatos sistemą reikėtų tobulinti, ar kurti naują.

„Čia kartais, kai namą geriau naują pastatyti, negu lopyti. (...) Nėra blogas (kelias – BNS) ir naujas produktas, nėra, man atrodo, blogas ir seno produkto pataisymas, nes tas, kas dabar yra, yra griaučiai, reikia normalių, galvotų žmonių, kurie galėtų padaryti taip, kad sistema veiktų“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Šiuo metu e.sveikatos sistema rūpinasi Registrų centras. Savaitgalį buvo atliktas jos atnaujinimas, kuris lėmė laikinus sutrikimus ir pirmadienį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

