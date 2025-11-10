Premjerės patarėjas ragina nekurti alternatyvios užsienio politikos, laikytis „vienos linijos“

„Parlamentarai gali susitikti su užsienio valstybių politikais – to niekas nedraudžia. Tačiau tai nekeičia fakto, kad užsienio politiką formuoja ir vykdo Vyriausybė kartu su prezidentu. Lietuvoje nėra alternatyvios užsienio politikos, todėl svarbu, kad politikai laikytųsi vienos linijos – ypač šiuo geopolitiškai sudėtingu laikotarpiu“, – BNS pirmadienį perduotame komentare sakė Ignas Dobrovolskas.
