  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerės patarėjas ragina nekurti alternatyvios užsienio politikos, laikytis „vienos linijos“

2025-11-10 15:47 / šaltinis: BNS
2025-11-10 15:47

„Aušriečių“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui susitikus su Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjarto, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas ragina nekurti alternatyvios užsienio politikos, laikytis „vienos linijos“.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

3

„Parlamentarai gali susitikti su užsienio valstybių politikais – to niekas nedraudžia. Tačiau tai nekeičia fakto, kad užsienio politiką formuoja ir vykdo Vyriausybė kartu su prezidentu. Lietuvoje nėra alternatyvios užsienio politikos, todėl svarbu, kad politikai laikytųsi vienos linijos – ypač šiuo geopolitiškai sudėtingu laikotarpiu“, – BNS pirmadienį perduotame komentare sakė Ignas Dobrovolskas.

