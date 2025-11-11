Galime sulaukti karo ir mirties, o pirmiausiai kentės Vilnius: politologai įspėja, kur veda sumaištis valdžioje

Apie tai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Mykolo Romerio universiteto politologai Rima Urbonaitė ir Vytautas Dumbliauskas.
Tas tyčiojimasis, chaotiškas Vyriausybės formavimas, vėl griūvantys ministrai – ką visa tai rodo visuomenei? Ar tokia politinė sumaištis dar labiau nesuskaldys žmonių ir neįžiebs naują bangą nepasitikėjimo bei sąmokslo teorijų?
R. Urbonaitė: Paradoksalu, bet mes turime šitą vyriausybę, kurioje yra koalicijos partneris, kuris dirba kaip opozicionierius – tai vienas dalykas. Kitose vyriausybėse koalicijos partneriai kartais nesutardavo, bet čia buvo nuo pat pirmų dienų – jau dabar antras važiavimo turas.
Pirmas iš karto buvo orientuotas į koalicijos partnerius demokratus, paskui ir socialdemokratus. Kai buvo mokesčiai, mokestinės reformos, irgi elgiamasi taip: „aš kažką darau ir einu pas Palucką, ir maždaug aš esu tas, kuris dar jus bando gelbėti nuo socialdemokratų“. Įsivaizduokite, čia jau yra skaldantysis elementas, labai stiprus, kai mes nematome dirbančios vyriausybės ir valdančiosios koalicijos dirbančios kaip vienas kumštis – čia tikėtis gerų dalykų neįmanoma.
Kitas momentas: aš jau ne kartą esu sakiusi, kad politikai turėtų įsivertinti, jog kai jie eilinį kartą meluoja, manipuliuoja, tai yra ne tik jų asmeninė problema, bet griūna ir taip menkas pasitikėjimas, visa politine sistema.
Kai mes skaitome aktyvių piliečių įrašus apie tai, kad štai laidoje pasakė, kad tu parašei taip, bet laidoje nesugebėjo pacituoti, o po laidos irgi nesugebėjo pacituoti, nes tas pilietis taip nerašė. Jeigu politikas sugeba užkulisiuose pasakyti, kad „sveikas atvykęs į politiką." Maždaug čia galima tiesioginio eterio metu paleisti, kad tu tai parašei, nors tu neparašei, ir nieko man nebus.
Kaip jums, Vytautai, atrodo – prie ko gali privesti toks valdžios nesusikalbėjimas, nepasakymai iki galo ir net melas, prasidėjęs dar su Vilijos Blinkevičiūtės kandidatūra į premjeres? Ar visuomenė, jau ir taip praradusi pasitikėjimą politikais, dar labiau susiskaldys ir ims tyliai protestuoti iš vidaus?
V. Dumbliauskas: Pirmiausia man kilo atsakymas, ko mes galime sulaukti – tai karo ir mirties, nes čia visiškai nejauku. Jeigu pradės dronus siųsti į Vilnių, tai pirmiausia Vilnius kentės, o mes neturime jokių priemonių apsiginti nuo dronų, praktika tai jau parodė. Lenkai jau kažką bando kurti, o pas mus dar kol kas tylu ir ramu.
Čia yra tragedija, kad ši valdžia, matosi, tikriausiai netiki, kad rusai gali užpulti. Ji tiesiog deda viltis į NATO, ir tas Šakalienės pakeitimas, manau, susijęs su interesais, kad Šakalienė neatitiko tam tikrų interesų.
Mes galime įvardinti tas interesų grupes, bet tokių tiesioginių įrodymų nėra, tai geriau nevardinsime. Ši valdžia, kai žmonės pajus, kad ji lemia ne saugumą, bet nesaugumą – nėra saugu su ja.
Norėčiau, kad Budbergytė, kai rusai užpuls, džiaugtųsi, kaip tas per tris naktis pasiruošęs žmogus būti krašto apsaugos ministru, kaip jis organizuos krašto gynybą. Kur Budbergytė bus, kaip ji dėsis, kaip ji džiaugsis, kai tokį ministrą pasiūlė. Sakau, ši partija akivaizdžiai nepasiruošusi.
Liaudiškai pasakysiu, ji gali valstybę pražudyti, nes čia nejauku, čia visiškai nejauku. Matosi, kad jiems dabar ne tiek valstybė rūpi, kiek rūpi jų interesai. Pirmiausia išgelbėti „čekutininkus“, paskui tų interesų grupių interesai, kurios įsisavins tuos pinigus, kurie dabar skirti virš 5 proc. BVP.
Jausmas toks, kad jie svarbiausia galvoja apie tai, o kad valstybė pavojuje, aš nematau tokio susirūpinimo iš tų visų socialdemokratų. Jeigu toks Andriukaitis, įjungęs visą savo gražbylystę, aiškina, kaip gera būti koalicijoje su „Nemuno Aušra“, atsiprašau, kur tada protas Socialdemokratų partijoje?
Kur analizė ir bandymas suvokti, kas vyksta su visuomene, su valstybe? Sulauksime blogų dalykų, nes tikrai jokio džiaugsmo nekelia tai, ką dabar daro ši valdžia ir vyriausybė.
20-oji, , jubiliejinė vyriausybė – kaip jūs prognozuotumėte, kas jos laukia ir kiek ji dar gali dirbti? Daug kas sako, kad Inga Ruginienė ilgai neišbus, kad gali kristi ir vyriausybė griūti. Ką jūs prognozuotumėte?
R. Urbonaitė: Aišku, reikia pasakyti, kad tie 5,38 proc. BVP gynybai vis dėlto yra geras dalykas, jeigu jie bus išleisti ten, kur turi būti išleisti. Aiškinamajame rašte yra viena išlyga, kad Krašto apsaugos ministerija savo asignavimus gali skirti savivaldybėms, inžineriniams, socialiniams projektams, susijusiems su saugumu. Po tuo gali patekti labai daug kas, bet vis dėlto tai yra gerai. Šitoje vietoje negalima sakyti, kad visiškai nustumta į šalį – 5,38 proc. yra rekordas ir tai yra gera žinia.
Iš kitos pusės, vėlgi, svarbu, kad pinigai būtų panaudoti tikslui. Tikslas yra Lietuvos saugumo didinimas ir geresnis pasirengimas gynybai. Toks pasirengimas, kuris veiktų kaip labai rimtas atgrasymas ir kuris nekeltų mūsų partneriams, pavyzdžiui, Vokietijai, abejonių, kad jiems verta čia likti, brigadą turėti ir taip toliau. Mes dar kalbame ir apie ilgesnį projektą – divizijos projektą. Man atrodo, čia yra svarbu.
Kur tai gali nuvesti? Turėčiau pasakyti, kad kadangi socialdemokratai jau parodė, kad nelabai turi ilgo suolelio kandidatų į ministrus pirmininkus, tai gali būti, kad čia yra tas veiksnys, kuris Ingą Ruginienę ilgiau poste išlaikys. Kiek ilgiau? Čia yra klausimas, nes viskas, manau, priklausys ir nuo jos. Kiek ji sugebės mokytis, kiek sugebės vis dėlto suprasti, kad tu turi išeiti į spaudos konferencijas pasiruošusi ir negali visko uždengti šypsena.
Kartais ir norisi iš politikų daugiau to jausmo ir emocijos, bet ne visada tuo išsigelbėsi, manau, kad ji gali ir ištempti. Bet vėlgi, destabilizuojantis veiksnys šioje koalicijoje yra „Nemuno Aušra“, kuri gali socialdemokratus visada išjudinti labai rimtai – socialdemokratai su tuo veiksniu liko ir toliau, matysime, ką darys.
Manau, kad labai daug ką parodys biudžeto priėmimas. Jeigu biudžeto priėmimas praeis pakankamai sklandžiai, sakyčiau, kad su tokia vyriausybe ir su tokiu paveikslu mes galime sulaukti ir 2028 metų Seimo rinkimų.
Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.
