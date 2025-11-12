 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė užsimojo keisti vaiko priežiūros atostogų pavadinimą

2025-11-12 15:30 / šaltinis: BNS, ELTA
2025-11-12 15:30

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė siūlo pervadinti vaiko priežiūros atostogas, nes, pasak jos, tai „nėra atostogos“.

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė siūlo pervadinti vaiko priežiūros atostogas, nes, pasak jos, tai „nėra atostogos".

2

„Norėčiau pažymėti, kad vaiko priežiūra nėra atostogos“, – trečiadienį žurnalistams teigė premjerė. 

Anot Vyriausybės vadovės, tam planuojama skelbti konkursą, į kurį galės įsitraukti ir visuomenė.

„Galbūt atsiras įvairių minčių, nes man atrodo, kad vaiko priežiūra, ar tai būtų mama, ar tėtis, tikrai to laikotarpio negali pavadinti atostogomis“, – tikino ji ir pridūrė, kad pokyčiai būtų įtvirtinti Darbo kodekse.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šio kodekso 134 straipsnyje minėtas periodas vadinamas „atostogomis vaikui prižiūrėti“.

Premjerė taip pat užsiminė, kad norint stiprinti šeimos politiką, vaikus auginančius tėvus reikėtų skatinti finansiškai. 

„Už šį laikotarpį ne tik mūsų dėkingumo balsas turi skambėti, bet turi būti paskatinimo ir paramos mechanizmai įjungti, kad mama arba tėtis galėtų sėkmingai grįžti į darbo rinką“, – nurodė I. Ruginienė. 

Darbo kodekse numatyta, kad motinai, tėvui, seneliams arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat vaiko globėjui suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, iki jam sukanka treji metai. 

Pilietė
Pilietė
2025-11-12 15:42
Jūs gerb.Ruginiene spręskite rimtas problemas Lietuvoje, kaip susigrąžinti vilkikus su vairuotojais iš Baltarusijos, o ne kažkokiais niekiniais sprendimais, kaip pavadinti atostogas, kaip susitvarkyti su oro balionais , oro erdvėje.
Mažinkit kainas tabakui, cigaretėms, ir nebus problemų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
