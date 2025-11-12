Ruginienė užsimojo keisti vaiko priežiūros atostogų pavadinimą

„Norėčiau pažymėti, kad vaiko priežiūra nėra atostogos“, – trečiadienį žurnalistams teigė premjerė.
Anot Vyriausybės vadovės, tam planuojama skelbti konkursą, į kurį galės įsitraukti ir visuomenė.
„Galbūt atsiras įvairių minčių, nes man atrodo, kad vaiko priežiūra, ar tai būtų mama, ar tėtis, tikrai to laikotarpio negali pavadinti atostogomis“, – tikino ji ir pridūrė, kad pokyčiai būtų įtvirtinti Darbo kodekse.
Šio kodekso 134 straipsnyje minėtas periodas vadinamas „atostogomis vaikui prižiūrėti“.
Premjerė taip pat užsiminė, kad norint stiprinti šeimos politiką, vaikus auginančius tėvus reikėtų skatinti finansiškai.
„Už šį laikotarpį ne tik mūsų dėkingumo balsas turi skambėti, bet turi būti paskatinimo ir paramos mechanizmai įjungti, kad mama arba tėtis galėtų sėkmingai grįžti į darbo rinką“, – nurodė I. Ruginienė.
Darbo kodekse numatyta, kad motinai, tėvui, seneliams arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat vaiko globėjui suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, iki jam sukanka treji metai.
