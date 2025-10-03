Suskaičiavo Trumpo šeimos pinigus: pelno skaičiai atima žadą

Be jau turimo turto, Baronas taip pat valdo milijardus eurų vertės kriptovaliutų žetonų, kurie šiuo metu yra „užrakinti“ ir dar negali būti prekiaujami, skelbė people.com.
Suskaičiavo pinigus
„Forbes“ skaičiavimais, kai šie žetonai bus atlaisvinti, jis galėtų uždirbti dar apie 500 mln. eurų (525 mln. dolerių).
Kaip paaiškėjo, būtent Baronas paskatino šeimą investuoti į kriptovaliutas. „Jis buvo tas, kuris supažindino likusią šeimą su žetonų pardavimo verte“, – pasakojo Donaldas Trumpas, kai 2024 metų rudenį pristatė savo kripto įmonę World Liberty Financial.
„Jis turi keturias pinigines ar kažką tokio, o aš klausiu: „Kas ta piniginė?“, – juokdamasis prisiminė 79-erių prezidentas.
Barono finansiniai gebėjimai leidžia jam net aplenkti savo motiną Melania, kuriai „Forbes“ priskiria apie 19 mln. eurų (20 mln. dolerių) pajamas per metus, gautas iš „tipinių pirmosios ponios veiklų – knygų, kalbų, dokumentikos“, taip pat ir iš savo turimos „meme“ kriptovaliutos.
Baronas taip pat lenkia savo vyriausiąją seserį Ivanką, kurios asmeninė grynoji vertė siekia apie 95 mln. eurų (100 mln. dolerių). Tiesa, jos vyras Jared Kushner – antras turtingiausias Trumpo šeimoje.
44-erių verslininkas 2025 metais peržengė 1 mlrd. eurų ribą, daugiausia dėl savo privataus kapitalo įmonės Affinity Partners, šeimos nekilnojamojo turto bendrovės Kushner Companies ir stiprių ryšių su Artimųjų Rytų investuotojais, užmegztų dirbant prezidento patarėju pirmosios Trumpo kadencijos metu.
Barono broliai taip pat sėkmingi: Donaldas jaunesnysis (47) ir Erikas (41) turi atitinkamai 475 mln. ir 710 mln. eurų turtą („Forbes“ vertinimu). Abu jie yra kriptovaliutų kasimo įmonės „American Bitcoin“ bendrasavininkai ir taip pat turi dalį „World Liberty Financial“. Be to, gegužę jie keliavo į Katarą, kur baigė sandorį dėl Trumpo golfo aikštyno licencijavimo.
Įdomu tai, kad Barono sesuo Tifani (31) ir jos vyras Michael Boulos (28) nebuvo įtraukti į „Forbes“ sąrašą.
Nors Baronas dar neuždirba daugiau nei vyresnieji broliai, jis, anot artimų šaltinių, sparčiai artėja prie sėkmės. Rugpjūtį PEOPLE šaltinis pasakojo apie jo vasaros veiklą: „Baronas aktyviai dirba ties savo finansiniais interesais ir vasarą leido kartu su žmonėmis, su kuriais jis bendradarbiauja šioje srityje.“
Tuo tarpu visos Trumpo šeimos viršūnėje vis dar stovi pats Donaldas Trumpas – jo turtas 2025 m. pasiekė įspūdingą 6,9 mlrd. eurų (7,3 mlrd. dolerių). Per metus jis padidėjo net 2,85 mlrd. eurų (3 mlrd. dolerių), daugiausia dėl investicijų į kriptovaliutas – jos sudarė apie 1,9 mlrd. eurų (2 mlrd. dolerių).
Trumpas pakilo į 201-ą vietą „Forbes“ 400 turtingiausių amerikiečių sąraše – 118 pozicijų aukščiau nei 2024 metais.
