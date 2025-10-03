Donaldas Trumpas skelbia „ginkluotą konfliktą“ su narkotikų karteliais

Laiškas, kuris buvo nusiųstas po pastarojo meto smūgių laivams prie Venesuelos ir kurio kopiją ketvirtadienį gavo naujienų agentūra AFP, sumanytas kaip teisinis pateisinimas mažiausiai trims smūgiams tarptautiniuose vandenyse, per kuriuos žuvo mažiausiai 14 žmonių.
D. Trumpo administracija pasiuntė kelis karo laivus į Karibų jūrą stoti prieš narkotikų kontrabandininkus, augant įtampai tarp Vašingtono ir Venesuelos kairiųjų prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Maduro).
„Prezidentas nustatė, kad šie karteliai yra nevalstybinės ginkluotos grupės, priskyrė jas prie teroristinių organizacijų ir apibrėžė, kad jų veiksmai yra ginkluota ataka prieš Jungtines Valstijas“, – sakoma Pentagono pranešime.
Jame įtariami kontrabandininkai vadinami neteisėta kovojančiąja puse.
JAV pastarojo meto smūgiai buvo nutaikyti į laivus prie Venesuelos, kurie kaip įtariama, gabeno narkotikus, tačiau teisės ekspertai reiškia abejones dėl Vašingtono veiksmų teisėtumo.
