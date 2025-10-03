Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas davė patarimą Europai: „Tiesiog nusiraminkite“

2025-10-03 07:58 / šaltinis: BNS
2025-10-03 07:58

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį perspėjo, kad JAV raketų „Tomahawk“ tiekimas Ukrainai reikštų „visiškai naują eskalacijos lygį“, įskaitant santykius tarp Maskvos ir Vašingtono.

Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį perspėjo, kad JAV raketų „Tomahawk“ tiekimas Ukrainai reikštų „visiškai naują eskalacijos lygį“, įskaitant santykius tarp Maskvos ir Vašingtono.

REKLAMA
8

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as sekmadienį transliuotojui „Fox News“ sakė, kad Vašingtonas tariasi dėl to, ar suteikti Kyjivui ilgojo nuotolio sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, nors D. Trumpas tokius prašymus anksčiau atmesdavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai reikštų visiškai naują eskalacijos lygį, taip pat ir santykių tarp Rusijos ir Jungtinių Valstijų srityje“, – teigė V. Putinas, atsakydamas į klausimą apie galimą tolimojo nuotolio raketų suteikimą Ukrainai per Europos sąjungininkus.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai tikrai nepakeis jėgų pusiausvyros mūšio lauke“, – sakė jis ir pabrėžė, kad Rusijos kariuomenė nuolat daro pažangą Ukrainoje.

REKLAMA

V. Putinas Pietų Rusijoje vykusiame užsienio politikos forume ketvirtadienį pažadėjo „reikšmingą atsaką į Europos militarizaciją“.

„Atidžiai stebime didėjančią Europos militarizaciją“, – sakė jis. 

„Rusijos atsakomosios priemonės neužtruks. Atsakas į tokias grėsmes bus labai reikšmingas“, – kalbėjo Kremliaus šeimininkas. 

„Rusija niekada neparodys silpnumo ar neryžtingumo“, – tęsė V. Putinas. 

Dronų incidentai Danijoje, įsiveržimai į oro erdvę Estijoje ir Lenkijoje privertė nuogąstauti, jog Rusijos invazija Ukrainoje gali išplisti ir į Europos Sąjungos (ES) teritoriją.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį V. Putinas apkaltino Europą „isterijos“ kurstymu siekiant pateisinti didėjančias karines išlaidas ir teigė, kad Rusija nekelia grėsmės.

„Tiesiog nusiraminkite“, – sakė jis. 

Jis teigė, kad Rusija kovoja su NATO Ukrainoje, ir pašiepė JAV prezidento Donaldo Trumpo komentarą, kad Rusija yra „popierinis tigras“.

„Bet atsižvelgiant į tai, kad mes kariaujame su visu NATO bloku ir nuolat darome pažangą, jaučiamės užtikrintai, o mus vis dar vadina popieriniu tigru, tai kas tada yra NATO?“ – sakė V. Putinas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas: aš nesijaučiu kaip caras (26)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas atskleidė susitikimo su Trumpu detales: „Ten praktiškai nieko neaptarėme“ (4)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Po Putino kalbos – sirenos Rusijos mieste: uždaryti oro uostai, išsiųstos skubios žinutės (65)
Putinas: Rusija ir JAV turi skirtumų, bet tai „normalu didelėms šalims“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Putinas: Rusija ir JAV turi skirtumų, bet tai „normalu didelėms šalims“ (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų