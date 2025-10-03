Putinas davė patarimą Europai: „Tiesiog nusiraminkite“

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as sekmadienį transliuotojui „Fox News“ sakė, kad Vašingtonas tariasi dėl to, ar suteikti Kyjivui ilgojo nuotolio sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, nors D. Trumpas tokius prašymus anksčiau atmesdavo.
„Tai reikštų visiškai naują eskalacijos lygį, taip pat ir santykių tarp Rusijos ir Jungtinių Valstijų srityje“, – teigė V. Putinas, atsakydamas į klausimą apie galimą tolimojo nuotolio raketų suteikimą Ukrainai per Europos sąjungininkus.
„Tai tikrai nepakeis jėgų pusiausvyros mūšio lauke“, – sakė jis ir pabrėžė, kad Rusijos kariuomenė nuolat daro pažangą Ukrainoje.
V. Putinas Pietų Rusijoje vykusiame užsienio politikos forume ketvirtadienį pažadėjo „reikšmingą atsaką į Europos militarizaciją“.
„Atidžiai stebime didėjančią Europos militarizaciją“, – sakė jis.
„Rusijos atsakomosios priemonės neužtruks. Atsakas į tokias grėsmes bus labai reikšmingas“, – kalbėjo Kremliaus šeimininkas.
„Rusija niekada neparodys silpnumo ar neryžtingumo“, – tęsė V. Putinas.
Dronų incidentai Danijoje, įsiveržimai į oro erdvę Estijoje ir Lenkijoje privertė nuogąstauti, jog Rusijos invazija Ukrainoje gali išplisti ir į Europos Sąjungos (ES) teritoriją.
Ketvirtadienį V. Putinas apkaltino Europą „isterijos“ kurstymu siekiant pateisinti didėjančias karines išlaidas ir teigė, kad Rusija nekelia grėsmės.
„Tiesiog nusiraminkite“, – sakė jis.
Jis teigė, kad Rusija kovoja su NATO Ukrainoje, ir pašiepė JAV prezidento Donaldo Trumpo komentarą, kad Rusija yra „popierinis tigras“.
„Bet atsižvelgiant į tai, kad mes kariaujame su visu NATO bloku ir nuolat darome pažangą, jaučiamės užtikrintai, o mus vis dar vadina popieriniu tigru, tai kas tada yra NATO?“ – sakė V. Putinas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!