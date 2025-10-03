Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Putinas atsikirto Trumpui: „Tada eikite ir susitvarkykite su tuo popieriniu tigru“

2025-10-03 07:13 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-10-03 07:13

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sureagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo žodžius, kad Rusija yra „popierinis tigras“, skelbia „Moscow Times“.

V. Putinas pareiškė, kad Rusija esą šiuo metu kovoja su visu NATO, todėl šis pareiškimas neteisingas.

 

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:11

Putinas atsikirto Trumpui: „Tada eikite ir susitvarkykite su tuo popieriniu tigru“

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sureagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo žodžius, kad Rusija yra „popierinis tigras“, skelbia „Moscow Times“.

V. Putinas pareiškė, kad Rusija esą šiuo metu kovoja su visu NATO, todėl šis pareiškimas neteisingas.

„Aš sakiau, kad Rusija visus šiuos metus kariauja ne su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis, ne su Ukraina, o praktiškai su visomis NATO šalimis. Jei mes kariaujame su visu NATO bloku ir tuo pačiu užtikrintai žengiame į priekį, tai kas tada yra pati NATO? Kas ji yra?“ – sako V. Putinas.

Jis pridūrė, kad mano, jog D. Trumpo pareiškimai buvo ironiški.

„Tai popierinis tigras“. O kas toliau? Na, tada eikite ir susitvarkykite su tuo popieriniu tigru. O ten, matote, viskas vyksta kitaip“, – pareiškė V. Putinas.

D. Trumpas praėjusio mėnesio pabaigoje pareiškė, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užgrobtas žemes, nes Rusija pasirodė esanti „popierinis tigras“ su rimtomis ekonominėmis bėdomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

07:38

Pavojinga padėtis Zaporižios elektrinėje: skelbia naujausią informaciją

Nuo rugsėjo 23 d. Zaporižios atominė elektrinė veikia naudodama atsarginius dyzelinius generatorius. Taigi jau praėjo dešimt dienų, kai elektrinė veikia padidintos rizikos režimu, skaičiuoja „Ukrinform“.

„Toks darbo režimas yra beprecedentinis, nes elektrinės projekte nebuvo numatytas ilgalaikis saugos sistemų funkcionalumas, naudojant tik dyzelinius generatorius. Todėl nėra patikimų duomenų apie garantuotą nepertraukiamo veikimo trukmę ir jų patikimumo rodiklius esant tokiam krūviui, kuris, vėlgi, jiems nebuvo numatytas“, – sako Ukrainos energetikos ministro pirmasis pavaduotojas Artemas Nekrasovas.

 

Antivata
Antivata
2025-10-03 07:32
Jei NATO kovotų su maskoliais, šitas botulininis senis bunkeryje slėptusi, o maskolija būtų sunaikinta.
Atsakyti
:)))
:)))
2025-10-03 07:22
Su kokiu NATO tas botoksinis senelis kariauja? Ten nėra nei vienos NATO kariuomenės. Vat, kad jam Šiaurės Korėjos kariai padeda tai čia jau faktas. Bet, kad ukrainiečiai savo karių dėka sulaiko ruskius tai irgi faktas. Ta parama visada buvo mizerna. Pats trumpas kaišiojo pagalius į ratus. O senelis putinas nori išvartyt, kad neva su NATO kariauja. Jeigu NATO įsitrauktų tai tam seneliui būtų batai...
Atsakyti
Karolis
Karolis
2025-10-03 07:32
Galėtų JAV į Ukrainą kokius 5 - pasiųst B-2 ir F16 30 . ruskius išdaužyt
Atsakyti
