V. Putinas pareiškė, kad Rusija esą šiuo metu kovoja su visu NATO, todėl šis pareiškimas neteisingas.
Pavojinga padėtis Zaporižios elektrinėje: skelbia naujausią informaciją
Nuo rugsėjo 23 d. Zaporižios atominė elektrinė veikia naudodama atsarginius dyzelinius generatorius. Taigi jau praėjo dešimt dienų, kai elektrinė veikia padidintos rizikos režimu, skaičiuoja „Ukrinform“.
„Toks darbo režimas yra beprecedentinis, nes elektrinės projekte nebuvo numatytas ilgalaikis saugos sistemų funkcionalumas, naudojant tik dyzelinius generatorius. Todėl nėra patikimų duomenų apie garantuotą nepertraukiamo veikimo trukmę ir jų patikimumo rodiklius esant tokiam krūviui, kuris, vėlgi, jiems nebuvo numatytas“, – sako Ukrainos energetikos ministro pirmasis pavaduotojas Artemas Nekrasovas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Putinas atsikirto Trumpui: „Tada eikite ir susitvarkykite su tuo popieriniu tigru“
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sureagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo žodžius, kad Rusija yra „popierinis tigras“, skelbia „Moscow Times“.
V. Putinas pareiškė, kad Rusija esą šiuo metu kovoja su visu NATO, todėl šis pareiškimas neteisingas.
„Aš sakiau, kad Rusija visus šiuos metus kariauja ne su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis, ne su Ukraina, o praktiškai su visomis NATO šalimis. Jei mes kariaujame su visu NATO bloku ir tuo pačiu užtikrintai žengiame į priekį, tai kas tada yra pati NATO? Kas ji yra?“ – sako V. Putinas.
Jis pridūrė, kad mano, jog D. Trumpo pareiškimai buvo ironiški.
„Tai popierinis tigras“. O kas toliau? Na, tada eikite ir susitvarkykite su tuo popieriniu tigru. O ten, matote, viskas vyksta kitaip“, – pareiškė V. Putinas.
D. Trumpas praėjusio mėnesio pabaigoje pareiškė, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užgrobtas žemes, nes Rusija pasirodė esanti „popierinis tigras“ su rimtomis ekonominėmis bėdomis.