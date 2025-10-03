Nutrauktas tyrimas dėl Baltijos jūroje pažeistų kabelių: žvilgsniai krypo į Rusijos šešėlinį laivyną

„Šioje byloje nebuvo įmanoma pritaikyti Suomijos baudžiamosios teisės“, – pareiškė Helsinkio apygardos teismas.
Jis aiškino, kad tai yra už jo jurisdikcijos ribų.
Trys Kuko Salose įregistruoto tanklaivio „Eagle S“ įgulos nariai kaltinami tuo, kad 2024 metų gruodžio 25 dieną Suomijos įlankoje apie 90 km vilko laivo inkarą jūros dugnu ir apgadino penkis povandeninius kabelius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!