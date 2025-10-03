Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nutrauktas tyrimas dėl Baltijos jūroje pažeistų kabelių: žvilgsniai krypo į Rusijos šešėlinį laivyną

2025-10-03 10:20 / šaltinis: BNS
2025-10-03 10:20

Suomijos teismas penktadienį nutraukė bylą dėl laivo, siejamo su Rusijos vadinamuoju šešėliniu laivynu, kapitono ir dviejų aukšto rango pareigūnų, įtariamų 2024-aisiais pažeidus povandeninius kabelius Baltijos jūroje. 

Tanklaivis „Eagle S“ (nuotr. SCANPIX)

Suomijos teismas penktadienį nutraukė bylą dėl laivo, siejamo su Rusijos vadinamuoju šešėliniu laivynu, kapitono ir dviejų aukšto rango pareigūnų, įtariamų 2024-aisiais pažeidus povandeninius kabelius Baltijos jūroje. 

1

„Šioje byloje nebuvo įmanoma pritaikyti Suomijos baudžiamosios teisės“, – pareiškė Helsinkio apygardos teismas.

Jis aiškino, kad tai yra už jo jurisdikcijos ribų.

Trys Kuko Salose įregistruoto tanklaivio „Eagle S“ įgulos nariai kaltinami tuo, kad 2024 metų gruodžio 25 dieną Suomijos įlankoje apie 90 km vilko laivo inkarą jūros dugnu ir apgadino penkis povandeninius kabelius.

