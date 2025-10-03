„Daugiau to nedarysiu“: Putinas pasišaipė iš pavojingų incidentų Europoje

Jo ketvirtadienį Sočyje diskusijos metu buvo paklausta: „Kodėl į Daniją išsiuntėte tiek daug dronų?“.
V. Putinas nusijuokė ir atsakė: „Daugiau to nedarysiu.“
Jis atmetė Rusijos dalyvavimą dronų operacijose ir palygino jų pastebėjimus su pranešimais apie NSO.
Europos šalys, įskaitant Daniją, Vokietiją ir Lenkiją, pastarosiomis savaitėmis pranešė apie daugybę dronų incidentų. Nors dalies jų aplinkybės lieka neaiškios, kai kurios šalys kaltina Rusiją.
Miuncheno oro uoste dėl pastebėtų kelių dronų sustabdyti skrydžiai
Vokietijos Miuncheno oro uoste buvo sustabdyti lėktuvų skrydžiai pastebėjus kelis bepiločius orlaivius, penktadienį anksti ryte naujienų agentūrai AFP pranešė policijos atstovas žiniasklaidai.
Oro uosto pranešime teigiama, kad 17 skrydžių iš Miuncheno buvo atšaukti ketvirtadienio vakarą ir dėl to nukentėjo beveik 3 000 keleivių, o 15 turėjusių nusileisti lėktuvų buvo nukreipti į kitus miestus, įskaitant Štutgartą, Niurnbergą, Vieną ir Frankfurtą.
Pranešime priduriama, kad įstrigusiems keleiviams Miunchene buvo pasiūlytos sudedamosios lovos, antklodės, gėrimai ir užkandžiai. Jame nenurodyta, kada skrydžiai bus atnaujinti.
Ketvirtadienį apie 19.30 val. Grinvičo laiku keli žmonės pastebėjo dronus aplink oro uostą, o po valandos – dar kartą, todėl valandai buvo uždaryti abu pakilimo ir nusileidimo takai, AFP sakė policijos atstovas.
Vokietijos pareigūnai pradėjo tyrimą, siekdami nustatyti dronų kilmę. Buvo pasitelkti policijos sraigtasparniai, tačiau „informacijos apie dronų tipą ir skaičių nėra“, sakė atstovas spaudai.
Incidentas įvyko prieš paskutinį Vokietijos festivalio „Oktoberfest“ savaitgalį, kuris kasdien į Miuncheną sutraukia šimtus tūkstančių žmonių.
Vokietijoje paskelbta aukšto lygio parengtis dėl dronų keliamos grėsmės po to, kai kitose Europos šalyse dėl to buvo uždaryti Kopenhagos, Oslo ir Varšuvos oro uostai. Lenkija ir Danija daro prielaidą, kad dėl šių trikdžių kalta Rusija.
Ketvirtadienį 27 ES valstybės narės susitiko Kopenhagoje aptarti, kaip sustiprinti bloko gynybą ir sukurti „dronų sieną“.
Vokietijos valdžios institucijos perspėjo apie didėjančią bepiločių orlaivių keliamą grėsmę, sakydamos, kad praėjusią savaitę būrys bepiločių orlaivių praskrido virš šalies, įskaitant karinius ir pramoninius objektus.
Vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas teigė, kad Vokietija turi „rasti naujų atsako būdų į šią hibridinę grėsmę“ – taip pat ir galimą dronų numušimą.
