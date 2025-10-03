Sprogimai Rusijoje: dronai nusitaikė į vieną didžiausių chemijos įmonių

„Azot“ gamykloje buvo trumpalaikis technologinio ciklo sustabdymas, dabar įmonė dirba įprastu režimu. Ekologinei situacijai grėsmės nėra, gyventojų saugumui niekas nekelia pavojaus“, – cituojamas regiono gubernatorius Dmitrijus Machoninas.
Anot jo, incidento metu niekas nenukentėjo, vietoje dirba specialistai.
Apie du stiprius sprogimus chemijos gamyklos rajone spalio 2 d. vakare pranešė Bereznikų gyventojai. Viename iš paskelbtų vaizdo įrašų liudytojas pasakoja apie tris dronus, kurie esą atakavo įmonę.
Pagrindinė įmonės gaminama produkcija – amonio nitratas, techninis skystas amoniakas, amoniako vanduo, karbamidas, azoto rūgštis ir kiti produktai. Amonio nitratas gali būti naudojamas kaip sprogstamųjų medžiagų komponentas.
Atstumas nuo sienos su Ukraina iki Bereznikų tiesia linija yra daugiau nei 1,5 tūkst. km.
Po Putino kalbos apie Ukrainą Rusijos Sočio mieste paskelbtas dronų pavojus
Ketvirtadienį, netrukus po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Sočyje vykusiame forume kalbėjo apie karą ir kitus dalykus, pasigirdo dronų pavojaus signalas, įspėjantis apie Ukrainos ataką.
Buvo sustabdyta Sočio ir Gelendžiko oro uostų veikla, per „Telegram“ pranešė aviacijos tarnyba „Rosaviacija“.
Mobiliųjų telefonų savininkai gavo žinutę, įspėjančią apie Krasnodaro krašte paskelbtą dronų pavojų, ir patarimą „nebūti gatvėse, nesiartinti prie pastatų langų!“
Nebuvo aišku, kur tiksliai buvo V. Putinas. Sočyje yra griežtai saugoma Rusijos prezidento rezidencija, iš kurios jis dažnai dirba. Sekimo svetainė „Flightradar 24“ parodė, kad keli į Sočį skridę Rusijos lėktuvai suka ratus virš Šiaurės Kaukazo.
Anksčiau V. Putinas aptarė įvairias temas, daugiausia – karą Ukrainoje, ir kaltino Europą dėl tebesitęsiančio konflikto, sakydamas, kad daug šalių siekia taikaus sprendimo.
Pasirodęs Valdajaus politinių diskusijų klube V. Putinas teigė, kad Europos šalys, vykdydamos, kaip jis pavadino, „nuolatinio eskalavimo“ politiką, yra atsakingos už tai, kad nepavyko pasiekti taikos kare, kurį 2022 m. pradėjo Maskva.
V. Putinas taip pat reagavo į Europos valstybių ginklavimąsi, nes jos, atsižvelgdamos į tebesitęsiantį karą, daugiau investuoja į gynybą.
„Atidžiai stebime didėjančią Europos militarizaciją, – sakė jis. – Pavyzdžiui, Vokietijoje sakoma, kad Vokietijos kariuomenė turėtų tapti stipriausia Europoje. Labai gerai. Mes tai girdime ir stebime, ką tai reiškia“.
„Niekas neabejoja, kad Rusijos žingsnių, Rusijos atsakomųjų priemonių ilgai laukti nereikės“, – sakė V. Putinas nesiplėsdamas.
Jis taip pat perspėjo JAV neduoti Ukrainai ilgesnio nuotolio raketų.
Taip pat jis pagrasino smogti Ukrainos atominėms elektrinėms, jei Ukraina nenutrauks menamų atakų prieš Rusijos okupuotą Zaporižios AE.
Jis apkaltino Ukrainos kariuomenę, kad artilerija apšaudo ne tiesiogiai didžiausią Europoje atominę elektrinę šalies pietryčiuose, o jos apylinkes.
Kalbėdamas kitomis temomis V. Putinas taip pat pritarė JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymams užbaigti konfliktą Artimuosiuose Rytuose.
