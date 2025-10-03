Po Putino kalbos – sirenos Rusijos mieste: uždaryti oro uostai, išsiųstos skubios žinutės

Buvo sustabdyta Sočio ir Gelendžiko oro uostų veikla, per „Telegram“ pranešė aviacijos tarnyba „Rosaviacija“.
Rusijos kariuomenė Ukrainoje neteko dar 970 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 dienos, kai prasidėjo plataus masto invazija į Ukrainą, iki 2025 m. spalio 3-osios Rusijos pajėgų koviniai nuostoliai siekia maždaug 1 113 430 žmonių, iš jų 970 žuvo arba buvo sužeisti per pastarąją parą.
Apie tai pranešama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo „Facebook“ pranešime.
Rusijos kariuomenė taip pat neteko 11 225 tankų (+1 per pastarąją parą), 23 297 šarvuotų kovos mašinų (+1), 33 413 artilerijos sistemų (+13), 1 514 daugkartinio paleidimo raketų sistemų (+1), 1 222 oro gynybos sistemų (+0), lėktuvų – 427 (+0), sraigtasparnių – 346 (+0), taktinio lygio bepiločių orlaivių – 66 093 (+273), kruizinių raketų – 3 793 (+0), laivų ir (arba) katerių – 28 (+0), povandeninių laivų – 1 (+0), transporto priemonių ir autocisternų – 63 325 (+44), specialiosios įrangos vienetų – 3 970 (+0).
Duomenys nuolat tikslinami.
Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 2 d. iki 22 val. užfiksuoti 133 koviniai susirėmimai tarp Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir Rusijos kariuomenės.
„Tai vyksta beveik kasdien“: Tuskas perspėjo, kad jau esame kare
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas perspėjo, kad jeigu Ukraina pralaimės karą, tai reikš ir Europos nesėkmę, rašo „The Guardian“.
„Visiškai akivaizdu, kad turime atsisakyti visų <...> iliuzijų. Pirmoji iliuzija buvo ir yra ta, kad karo nėra. Kai kurie iš mūsų mėgsta tokius apibūdinimus kaip visapusiška agresija, incidentai ar provokacijos.
Ne, tai karas – naujo tipo karas, labai sudėtingas, bet vis dėlto karas“, – pabrėžia jis.
Vladimiras Putinas įspėja apie naują eskalaciją, jei JAV Ukrainai tieks raketas „Tomahawk“
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį perspėjo, kad JAV raketų „Tomahawk“ tiekimas Ukrainai reikštų „visiškai naują eskalacijos lygį“, įskaitant santykius tarp Maskvos ir Vašingtono.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as sekmadienį transliuotojui „Fox News“ sakė, kad Vašingtonas tariasi dėl to, ar suteikti Kyjivui ilgojo nuotolio sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, nors D. Trumpas tokius prašymus anksčiau atmesdavo.
„Tai reikštų visiškai naują eskalacijos lygį, taip pat ir santykių tarp Rusijos ir Jungtinių Valstijų srityje“, – teigė V. Putinas, atsakydamas į klausimą apie galimą tolimojo nuotolio raketų suteikimą Ukrainai per Europos sąjungininkus.
Putinas atskleidė susitikimo su Trumpu detales: „Ten praktiškai nieko neaptarėme“
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pakomentavo savo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą Aliaskoje, skelbia „Reuters“.
„Prezidentas Trumpas ir aš ten praktiškai nieko neaptarėme, netgi dvišalės darbotvarkės. Mes aptarėme tik Ukrainos krizės sprendimo galimybes ir būdus“, – pareiškė V. Putinas.
„Antra, vienaip ar kitaip, nors ir paviršutiniškai, aptarėme Rusijos ir Amerikos santykių atkūrimą, kurie yra ne tik aklavietėje, bet ir žemiausiame taške per visą istoriją“, – pridūrė jis.
Pavojinga padėtis Zaporižios elektrinėje: skelbia naujausią informaciją
Nuo rugsėjo 23 d. Zaporižios atominė elektrinė veikia naudodama atsarginius dyzelinius generatorius. Taigi jau praėjo dešimt dienų, kai elektrinė veikia padidintos rizikos režimu, skaičiuoja „Ukrinform“.
„Toks darbo režimas yra beprecedentinis, nes elektrinės projekte nebuvo numatytas ilgalaikis saugos sistemų funkcionalumas, naudojant tik dyzelinius generatorius. Todėl nėra patikimų duomenų apie garantuotą nepertraukiamo veikimo trukmę ir jų patikimumo rodiklius esant tokiam krūviui, kuris, vėlgi, jiems nebuvo numatytas“, – sako Ukrainos energetikos ministro pirmasis pavaduotojas Artemas Nekrasovas.
Putinas atsikirto Trumpui: „Tada eikite ir susitvarkykite su tuo popieriniu tigru“
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sureagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo žodžius, kad Rusija yra „popierinis tigras“, skelbia „Moscow Times“.
V. Putinas pareiškė, kad Rusija esą šiuo metu kovoja su visu NATO, todėl šis pareiškimas neteisingas.
„Aš sakiau, kad Rusija visus šiuos metus kariauja ne su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis, ne su Ukraina, o praktiškai su visomis NATO šalimis. Jei mes kariaujame su visu NATO bloku ir tuo pačiu užtikrintai žengiame į priekį, tai kas tada yra pati NATO? Kas ji yra?“ – sako V. Putinas.
Jis pridūrė, kad mano, jog D. Trumpo pareiškimai buvo ironiški.
„Tai popierinis tigras“. O kas toliau? Na, tada eikite ir susitvarkykite su tuo popieriniu tigru. O ten, matote, viskas vyksta kitaip“, – pareiškė V. Putinas.
D. Trumpas praėjusio mėnesio pabaigoje pareiškė, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užgrobtas žemes, nes Rusija pasirodė esanti „popierinis tigras“ su rimtomis ekonominėmis bėdomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Tai rodo, kad fašistas pucinas ir jo chunta įstrigę praeityje. Kai visas pasaulis juda į ateitį tai kacapija įjungė atbulinę pavarą-gal iki akmens amžiaus riedės.
Tuo tarpu kacapas planavo diversijas Lietuvoje, Lenkijoje ir kitur net su sprogmenimis. Tokius pagavus reikia sukišti tuos sprogmenis jiems į rudę
Slava Ukraini, smert kacapam!
Po Putino kalbos – sirenos Rusijos mieste: uždaryti oro uostai, išsiųstos skubios žinutės
Ketvirtadienį, netrukus po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Sočyje vykusiame forume kalbėjo apie karą ir kitus dalykus, pasigirdo dronų pavojaus signalas, įspėjantis apie Ukrainos ataką.
Buvo sustabdyta Sočio ir Gelendžiko oro uostų veikla, per „Telegram“ pranešė aviacijos tarnyba „Rosaviacija“.
Mobiliųjų telefonų savininkai gavo žinutę, įspėjančią apie Krasnodaro krašte paskelbtą dronų pavojų, ir patarimą „nebūti gatvėse, nesiartinti prie pastatų langų!“
Nebuvo aišku, kur tiksliai buvo V. Putinas. Sočyje yra griežtai saugoma Rusijos prezidento rezidencija, iš kurios jis dažnai dirba. Sekimo svetainė „Flightradar 24“ parodė, kad keli į Sočį skridę Rusijos lėktuvai suka ratus virš Šiaurės Kaukazo.
Anksčiau V. Putinas aptarė įvairias temas, daugiausia – karą Ukrainoje, ir kaltino Europą dėl tebesitęsiančio konflikto, sakydamas, kad daug šalių siekia taikaus sprendimo.
Pasirodęs Valdajaus politinių diskusijų klube V. Putinas teigė, kad Europos šalys, vykdydamos, kaip jis pavadino, „nuolatinio eskalavimo“ politiką, yra atsakingos už tai, kad nepavyko pasiekti taikos kare, kurį 2022 m. pradėjo Maskva.
V. Putinas taip pat reagavo į Europos valstybių ginklavimąsi, nes jos, atsižvelgdamos į tebesitęsiantį karą, daugiau investuoja į gynybą.
„Atidžiai stebime didėjančią Europos militarizaciją, – sakė jis. – Pavyzdžiui, Vokietijoje sakoma, kad Vokietijos kariuomenė turėtų tapti stipriausia Europoje. Labai gerai. Mes tai girdime ir stebime, ką tai reiškia“.
„Niekas neabejoja, kad Rusijos žingsnių, Rusijos atsakomųjų priemonių ilgai laukti nereikės“, – sakė V. Putinas nesiplėsdamas.
Jis taip pat perspėjo JAV neduoti Ukrainai ilgesnio nuotolio raketų.
Taip pat jis pagrasino smogti Ukrainos atominėms elektrinėms, jei Ukraina nenutrauks menamų atakų prieš Rusijos okupuotą Zaporižios AE.
Jis apkaltino Ukrainos kariuomenę, kad artilerija apšaudo ne tiesiogiai didžiausią Europoje atominę elektrinę šalies pietryčiuose, o jos apylinkes.
Kalbėdamas kitomis temomis V. Putinas taip pat pritarė JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymams užbaigti konfliktą Artimuosiuose Rytuose.