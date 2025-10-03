Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Tai vyksta beveik kasdien“: Tuskas perspėjo, kad jau esame kare

2025-10-03 08:17 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-03 08:17

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas perspėjo, kad jeigu Ukraina pralaimės karą, tai reikš ir Europos nesėkmę, rašo „The Guardian".

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas perspėjo, kad jeigu Ukraina pralaimės karą, tai reikš ir Europos nesėkmę, rašo „The Guardian“.

7

„Visiškai akivaizdu, kad turime atsisakyti visų <...> iliuzijų. Pirmoji iliuzija buvo ir yra ta, kad karo nėra. Kai kurie iš mūsų mėgsta tokius apibūdinimus kaip visapusiška agresija, incidentai ar provokacijos.

Ne, tai karas – naujo tipo karas, labai sudėtingas, bet vis dėlto karas“, – pabrėžia jis.

Tuskas: incidentai vyksta beveik kasdien

Anot D. Tusko, Lenkija pastarosiomis dienomis patyrė daug saugumo incidentų, paskutinis iš jų įvyko prieš keletą dienų netoli Ščecino uosto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes (matome – red. past.) naujus incidentus mūsų regione, Baltijos jūroje, kiekvieną savaitę. Tai vyksta beveik kasdien“, – sako jis.

D. Tuskas sako, kad Lenkijai šis karas nėra „abstrakcija“, nes „kiekvieną dieną“ vyksta daugybė bandymų neteisėtai kirsti Lenkijos sieną su Baltarusija, o kai kurie iš jų baigiasi išpuoliais prieš karius.

„Tai mūsų karas, ir jei Ukraina pralaimės, tai reikš mūsų nesėkmę“, – pabrėžia jis.

Anot jo, atsižvelgiant į visus įmanomus veiksmus, Europa yra daug stipresnė už Rusiją.

„Vienintelis Rusijos (pranašumas – red. past.) yra šis: jie pasirengę kovoti. Jie pasirengę kažką paaukoti, jie pasirengę kentėti, ir šis psichologinis pranašumas yra priežastis, kodėl mes kartais esame... nepakankamai ryžtingi ir nepakankamai pasiryžę“, – sako jis.

„Ne tik dėl mūsų istorijos, dėl geografijos <...>, mes žinome kažką apie Rusijos ketinimus ir planus.

Mes žinome, kad jei jie laimės prieš Ukrainą, tai bus mano šalies ir Europos pabaiga ateityje, tuo neabejoju“, – perspėja D. Tuskas.

