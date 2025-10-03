„Tai vyksta beveik kasdien“: Tuskas perspėjo, kad jau esame kare

„Visiškai akivaizdu, kad turime atsisakyti visų <...> iliuzijų. Pirmoji iliuzija buvo ir yra ta, kad karo nėra. Kai kurie iš mūsų mėgsta tokius apibūdinimus kaip visapusiška agresija, incidentai ar provokacijos.
Ne, tai karas – naujo tipo karas, labai sudėtingas, bet vis dėlto karas“, – pabrėžia jis.
Tuskas: incidentai vyksta beveik kasdien
Anot D. Tusko, Lenkija pastarosiomis dienomis patyrė daug saugumo incidentų, paskutinis iš jų įvyko prieš keletą dienų netoli Ščecino uosto.
„Mes (matome – red. past.) naujus incidentus mūsų regione, Baltijos jūroje, kiekvieną savaitę. Tai vyksta beveik kasdien“, – sako jis.
D. Tuskas sako, kad Lenkijai šis karas nėra „abstrakcija“, nes „kiekvieną dieną“ vyksta daugybė bandymų neteisėtai kirsti Lenkijos sieną su Baltarusija, o kai kurie iš jų baigiasi išpuoliais prieš karius.
„Tai mūsų karas, ir jei Ukraina pralaimės, tai reikš mūsų nesėkmę“, – pabrėžia jis.
Anot jo, atsižvelgiant į visus įmanomus veiksmus, Europa yra daug stipresnė už Rusiją.
„Vienintelis Rusijos (pranašumas – red. past.) yra šis: jie pasirengę kovoti. Jie pasirengę kažką paaukoti, jie pasirengę kentėti, ir šis psichologinis pranašumas yra priežastis, kodėl mes kartais esame... nepakankamai ryžtingi ir nepakankamai pasiryžę“, – sako jis.
„Ne tik dėl mūsų istorijos, dėl geografijos <...>, mes žinome kažką apie Rusijos ketinimus ir planus.
Mes žinome, kad jei jie laimės prieš Ukrainą, tai bus mano šalies ir Europos pabaiga ateityje, tuo neabejoju“, – perspėja D. Tuskas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!