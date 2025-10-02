Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putinas: Rusija ir JAV turi skirtumų, bet tai „normalu didelėms šalims“

2025-10-02 21:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 21:13

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė siekiantis visiškai atkurti santykius su Jungtinėmis Valstijomis. Savo pagrindinėje užsienio politikos kalboje jis pristatė save kaip taikos tarpininką ir pagyrė Donaldo Trumpo administracijos požiūrį, esą ši „atvirai reiškė savo nuomonę be veidmainystės“. V. Putino teigimu, tik bendromis pastangomis galima atkurti pasaulio pusiausvyrą ir harmoniją.

Putinas: Rusija ir JAV turi skirtumų, bet tai „normalu didelėms šalims" (nuotr. SCANPIX)
39

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo pagrindinėje užsienio politikos kalboje V. Putinas toliau save pristato kaip taikos tarpininką.

Jis teigia, kad tarp Rusijos ir JAV egzistuoja daug skirtumų, tačiau priduria, jog tai yra „normalu didelėms šalims“, rašo „Sky News“.

Maža to, V. Putinas giria D. Trumpo administracijos požiūrį, kad ji „atvirai reiškia savo nuomonę be veidmainystės“.

Pasak jo, JAV prezidentas ir jo komanda elgiasi kaip racionalūs veikėjai, ginantys savo šalies interesus – taip pat, kaip tai daro ir Rusija.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Putinas siekia atkurti santykius su JAV

Vienas iš pagrindinių Rusijos interesų, anot V. Putino, yra visiškas santykių su JAV atkūrimas.

Savo kalbos pabaigoje V. Putinas pažymi, jog „šiandienos daugiapoliame pasaulyje ši harmonija ir pusiausvyra, apie kurią kalbėjau, gali būti atkurta tik bendromis pastangomis“.

