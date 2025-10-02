Putinas: Rusija ir JAV turi skirtumų, bet tai „normalu didelėms šalims“

Savo pagrindinėje užsienio politikos kalboje V. Putinas toliau save pristato kaip taikos tarpininką.
Jis teigia, kad tarp Rusijos ir JAV egzistuoja daug skirtumų, tačiau priduria, jog tai yra „normalu didelėms šalims“, rašo „Sky News“.
Maža to, V. Putinas giria D. Trumpo administracijos požiūrį, kad ji „atvirai reiškia savo nuomonę be veidmainystės“.
Pasak jo, JAV prezidentas ir jo komanda elgiasi kaip racionalūs veikėjai, ginantys savo šalies interesus – taip pat, kaip tai daro ir Rusija.
Putinas siekia atkurti santykius su JAV
Vienas iš pagrindinių Rusijos interesų, anot V. Putino, yra visiškas santykių su JAV atkūrimas.
Savo kalbos pabaigoje V. Putinas pažymi, jog „šiandienos daugiapoliame pasaulyje ši harmonija ir pusiausvyra, apie kurią kalbėjau, gali būti atkurta tik bendromis pastangomis“.
