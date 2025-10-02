Putinas ciniškai prabilo apie karą Ukrainoje: rusams „skaudu“, bet kalta Europa

„Tie, kurie nuteikė Kyjivą prieš Maskvą, nesirūpino nei Rusijos, nei Ukrainos interesais. Jei Trumpas būtų valdžioje ir jei NATO nebūtų priartėjusi prie Rusijos sienų, konflikto Ukrainoje būtų buvę galima išvengti“, – teigė jis.
Pasak V. Putino, Vakarams situacija Ukrainoje yra tariamai „kortelė didesnio masto žaidime, priežastis ir būdas spręsti savo uždavinius bei šiek tiek užsidirbti iš karo“.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Rusai atakavo Charkivą (nuotr. Telegram)
„Europa nuolat eskaluoja konfliktą Ukrainoje“
Jis ciniškai pareiškė, kad atsakomybė už tai, jog Ukrainoje kol kas nepavyko nutraukti karo veiksmų, esą tenka pirmiausia Europai: „Europa nuolat eskaluoja konfliktą Ukrainoje – kitų tikslų ji neturi“, – teigė V. Putinas.
