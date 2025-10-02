Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas ciniškai prabilo apie karą Ukrainoje: rusams „skaudu“, bet kalta Europa

2025-10-02 20:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 20:38

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kalbėdamas Valdajaus forume, vėl pabiro melagingais ir ciniškais pareiškimais apie karą Ukrainoje. Jis veidmainiškai teigė, esą rusams „skaudu stebėti ukrainiečių kančias“, kaltino Europą dėl konflikto eskalacijos ir netgi pareiškė, kad Rusijai du kartus buvo atsisakyta priimti į NATO, rašo „Unian“.

Putinas ciniškai prabilo apie karą: rusams „skaudu“, bet kalta Europa (nuotr. SCANPIX)
39

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kalbėdamas Valdajaus forume, vėl pabiro melagingais ir ciniškais pareiškimais apie karą Ukrainoje. Jis veidmainiškai teigė, esą rusams „skaudu stebėti ukrainiečių kančias“, kaltino Europą dėl konflikto eskalacijos ir netgi pareiškė, kad Rusijai du kartus buvo atsisakyta priimti į NATO, rašo „Unian“.

REKLAMA
6

„Tie, kurie nuteikė Kyjivą prieš Maskvą, nesirūpino nei Rusijos, nei Ukrainos interesais. Jei Trumpas būtų valdžioje ir jei NATO nebūtų priartėjusi prie Rusijos sienų, konflikto Ukrainoje būtų buvę galima išvengti“, – teigė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak V. Putino, Vakarams situacija Ukrainoje yra tariamai „kortelė didesnio masto žaidime, priežastis ir būdas spręsti savo uždavinius bei šiek tiek užsidirbti iš karo“.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

„Europa nuolat eskaluoja konfliktą Ukrainoje“

Jis ciniškai pareiškė, kad atsakomybė už tai, jog Ukrainoje kol kas nepavyko nutraukti karo veiksmų, esą tenka pirmiausia Europai: „Europa nuolat eskaluoja konfliktą Ukrainoje – kitų tikslų ji neturi“, – teigė V. Putinas.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas (nuotr. SCANPIX)
„Putinas turi ką prarasti“: buvęs Didžiosios Britanijos ministras pasakė, kaip jį sustabdyti (21)
Zaporižios AE likimas kelia nerimą: Ukraina pranešė apie Rusijos planus (nuotr. SCANPIX)
Zaporižios AE likimas kelia nerimą: Ukraina pranešė apie Rusijos planus (3)
Ukrainos danguje – naujas pavojus: Rusijos raketos tapo dar pavojingesnės (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos danguje – naujas pavojus: Rusijos raketos tapo dar pavojingesnės (5)
„Pagaliau grįžo namo“: Ukraina susigrąžino 185 savo gynėjus (nuotr. Telegram)
„Pagaliau grįžo namo“: Ukraina susigrąžino 185 savo gynėjus (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų