Orbanas drąsiai pareiškė: Rusijos nebijome, o Trumpas vertas Nobelio premijos

V. Orbanas teigė, kad nebijo Rusijos, nes Vengrija yra NATO ir ES narė. „Ne, mes nebijome“, – sakė V. Orbanas.
Jis pridūrė, kad nebijo būtent todėl, jog Vengrija „priklauso Europos Sąjungai ir NATO“.
„Jei esate NATO narys – o tai reiškia Turkiją, Jungtines Valstijas, Vokietiją, Prancūziją, Didžiąją Britaniją – tai ko mums iš tikrųjų reikėtų bijoti? Be to, esame Europos Sąjungos nariai, o ji yra daug stipresnė už Rusiją. Kodėl turėtume bijoti? Mes nebijome“, – pabrėžė Vengrijos ministras pirmininkas.
Nobelio taikos premija Trumpui
Į klausimą, ar jis mano, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas turėtų gauti Nobelio taikos premiją, V. Orbanas atsakė teigiamai: „Jis to nusipelno. Jis nusipelno. Be jokios abejonės“, – sakė jis.
