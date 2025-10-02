Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Orbanas drąsiai pareiškė: Rusijos nebijome, o Trumpas vertas Nobelio premijos

2025-10-02 19:29
2025-10-02 19:29

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pareiškė, kad nebijo Rusijos, nes jo šalis yra Europos Sąjungos ir NATO narė. Politikas taip pat teigė, jog buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas nusipelno Nobelio taikos premijos, rašo „Evropeiskaja pravda".

Orbanas drąsiai pareiškė: Rusijos nebijome, o Trumpas vertas Nobelio premijos (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pareiškė, kad nebijo Rusijos, nes jo šalis yra Europos Sąjungos ir NATO narė. Politikas taip pat teigė, jog buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas nusipelno Nobelio taikos premijos, rašo „Evropeiskaja pravda“.

1

V. Orbanas teigė, kad nebijo Rusijos, nes Vengrija yra NATO ir ES narė. „Ne, mes nebijome“, – sakė V. Orbanas.

Jis pridūrė, kad nebijo būtent todėl, jog Vengrija „priklauso Europos Sąjungai ir NATO“.

„Jei esate NATO narys – o tai reiškia Turkiją, Jungtines Valstijas, Vokietiją, Prancūziją, Didžiąją Britaniją – tai ko mums iš tikrųjų reikėtų bijoti? Be to, esame Europos Sąjungos nariai, o ji yra daug stipresnė už Rusiją. Kodėl turėtume bijoti? Mes nebijome“, – pabrėžė Vengrijos ministras pirmininkas.

Nobelio taikos premija Trumpui

Į klausimą, ar jis mano, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas turėtų gauti Nobelio taikos premiją, V. Orbanas atsakė teigiamai: „Jis to nusipelno. Jis nusipelno. Be jokios abejonės“, – sakė jis.

Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)
Orbanas pareiškė, kad Trumpas neprašė jo liautis pirkti rusišką naftą (9)

