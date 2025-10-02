„Putinas turi ką prarasti“: buvęs Didžiosios Britanijos ministras pasakė, kaip jį sustabdyti

„Atėjo laikas Putinui aiškiai parodyti, kad jis tikrai turi ką prarasti. Problema buvo ta, kad Vakarai visą šį laiką jo nesugebėjo teisingai suprasti. Putinas – apgailėtinas mažas chuliganas, gyvenantis fantazijų ir romantiškų carinių prietarų pasaulyje“, – rašė buvęs ministras.
B. Wallace‘as priminė, kad V. Putinas dažnai iškraipo istoriją taip, kad ji atitiktų jo versiją. Jo teigimu, Vakarai į tai nereagavo pakankamai rimtai, rašo „Unian“.
„Jei suprasite šį žmogų, rasite sprendimą šiam karui. Jei skirsite laiko perskaityti vieną iš Putino klaidų kupinų kalbų ar raštų, galėsite suprasti, kas jį motyvuoja. Akivaizdu, kad būtent Putino ego ir fantazijos atvedė Rusiją į dabartinę padėtį“, – pabrėžė B. Wallace‘as.
Buvęs ministras pažymėjo, kad Kremliaus vadovas yra apsėstas idėja išlaikyti Krymą savo kontrolėje. Jis pridūrė, kad V. Putinas laiko Ukrainos pusiasalį „seniai prarastos Rusijos imperijos karūnos perlu“.
Pasak B. Wallace‘o, kol Krymas išliks saugus, tol saugus bus ir V. Putinas. Jis įsitikinęs, kad Ukraina turėtų kelti grėsmę Krymui, paversdama pusiasalį „netinkamu gyventi ir beverčiu Rusijos požiūriu“.
„Ukrainai nebūtina įsiveržti į pusiasalį, tačiau ji turi jį uždusinti iki mirties. Rusijos laivynas jau išvarytas iš Sevastopolio. Reikia sunaikinti Krymo vandens ir elektros tiekimą. Galiausiai būtina nugriauti Kerčės tiltus, kad tiekimas vyktų per Ukrainos ugnį sausumos tiltu šiaurėje, prie Azovo jūros. Ukraina turi kasdien „užpilti“ Krymą dronų lietumi“, – savo planą apibūdino B. Wallace‘as.
Merzas turėtų kuo greičiau perduoti Ukrainai „Taurus“ raketas
Be to, buvęs Didžiosios Britanijos gynybos ministras paragino Londoną padėti Ukrainai tiekiant jūrinius ir oro dronus. Jis taip pat pareiškė, kad Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas turėtų kuo greičiau perduoti Ukrainai „Taurus“ raketas.
