Zaporižios AE likimas kelia nerimą: Ukraina pranešė apie Rusijos planus

2025-10-02 18:02
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-02 18:02

Rusija ruošiasi perimti kontrolę – Ukraina perspėja dėl planų prijungti Zaporižios atominę elektrinę prie jos elektros tinklo. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro Andrijaus Sybihos, didžiausia Europoje atominė elektrinė jau aštuonias dienas atjungta nuo išorinio elektros tiekimo, o jos veikimą šiuo metu palaiko avariniai generatoriai.

Zaporižios AE likimas kelia nerimą: Ukraina pranešė apie Rusijos planus (nuotr. SCANPIX)

Rusija ruošiasi perimti kontrolę – Ukraina perspėja dėl planų prijungti Zaporižios atominę elektrinę prie jos elektros tinklo. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro Andrijaus Sybihos, didžiausia Europoje atominė elektrinė jau aštuonias dienas atjungta nuo išorinio elektros tiekimo, o jos veikimą šiuo metu palaiko avariniai generatoriai.

Ukrainos užsienio reikalų ministras A. Sybiha teigia, kad Rusija ruošiasi iš naujo prijungti didžiausią Europoje atominę elektrinę prie Rusijos elektros tinklo, praneša „Reuters“.

Elektrinė nuo išorinio elektros tiekimo atjungta jau 8 dienas

Ukraina šią savaitę įspėjo, kad dėl Rusijos smūgių elektrinė jau aštuonias dienas iš eilės yra atjungta nuo išorinio elektros tiekimo, o jos aušinimas šiuo metu priklauso nuo avarinių generatorių.

Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis, tai – ilgiausias toks laikotarpis nuo karo pradžios.

 

