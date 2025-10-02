Zaporižios AE likimas kelia nerimą: Ukraina pranešė apie Rusijos planus

Ukrainos užsienio reikalų ministras A. Sybiha teigia, kad Rusija ruošiasi iš naujo prijungti didžiausią Europoje atominę elektrinę prie Rusijos elektros tinklo, praneša „Reuters“.
Elektrinė nuo išorinio elektros tiekimo atjungta jau 8 dienas
Ukraina šią savaitę įspėjo, kad dėl Rusijos smūgių elektrinė jau aštuonias dienas iš eilės yra atjungta nuo išorinio elektros tiekimo, o jos aušinimas šiuo metu priklauso nuo avarinių generatorių.
Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis, tai – ilgiausias toks laikotarpis nuo karo pradžios.
