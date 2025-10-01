TATENA: tiesioginio pavojaus Zaporižios AE kol kas nėra

„Akivaizdu, kad tai nėra tvari padėtis branduolinės saugos požiūriu. Nė vienai pusei branduolinė avarija nebūtų naudinga“, – teigiama vėlai antradienį paskelbtame Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) pareiškime.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį įspėjo apie galimą grėsmę, sakydamas, kad padėtis Zaporižios AE yra kritinė.
Jis priminė, kad elektrinei jau septynias dienas iš eilės netiekiama elektra. „Jau septynios dienos. Nieko panašaus dar nėra buvę“, – sakė V. Zelenskis.
„Dėl Rusijos atakų elektrinė buvo atjungta nuo (...) elektros tinklo. Jai elektra tiekiama iš dyzelinių generatorių“, – sakė V. Zelenskis, bet pridūrė, kad vienas iš atsarginių generatorių sugedo.
Zelenskis apkaltino Maskvą
Praėjusią savaitę Rusija, kuri dėl atakos prieš elektrinę apkaltino Kyjivą, paskelbė, kad ji gauna atsarginį elektros energijos tiekimą.
Zaporižios atominę elektrinę Rusija perėmė į savo rankas pirmosiomis 2022 metais pradėto karo savaitėmis.
V. Zelenskis apkaltino Maskvą, kad ji oro smūgiais trukdo remontuoti elektros tiekimo linijas, sakydamas, kad „tai kelia grėsmę absoliučiai visiems“.
Šeši elektrinės reaktoriai, kurie iki karo gamino maždaug penktadalį Ukrainos elektros energijos, buvo išjungti Maskvai perėmus valdžią.
Tačiau elektrinei reikia elektros, kad būtų palaikomos aušinimo ir saugos sistemos, neleidžiančios reaktoriams išsilydyti.
