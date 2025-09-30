Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Maskva apie Trumpo taikos iniciatyvą Gazos Ruože: „Mūsų niekas nekvietė“

2025-09-30 18:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 18:03

Rusija nedalyvauja JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plane, kuriuo siekiama užbaigti karą Gazos Ruože, antradienį pareiškė Kremlius.

Trumpas vyksta į JK su istoriniu antruoju valstybiniu vizitu. EPA-ELTA nuotr.

Rusija nedalyvauja JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plane, kuriuo siekiama užbaigti karą Gazos Ruože, antradienį pareiškė Kremlius.

0

„Iš amerikiečių nebuvo jokių signalų“, – Maskvoje sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kurio žodžius cituoja valstybinė naujienų agentūra TASS.

Tačiau jis teigė, kad Rusija remia D. Trumpo pastangas. „Tikimės, kad šis planas bus įgyvendintas ir kad jis padės pakreipti įvykių Artimuosiuose Rytuose raidą taikiu keliu“, – sakė D. Peskovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad Rusija nuo seno palaiko ryšius su visomis Artimųjų Rytų šalimis ir yra pasirengusi prisidėti prie taikaus sprendimo.

Pirmadienį Vašingtone susitikęs su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu D. Trumpas paskelbė planą. Juo siekiama nutraukti karo veiksmus ir pasiekti, kad palestiniečių islamistų judėjimas „Hamas“ pasitrauktų iš valdžios Gazos Ruože.

