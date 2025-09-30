Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

„Jei ne, tai bus labai liūdna pabaiga“: Trumpas nustatė terminą „Hamas“ nusiginklavimui

2025-09-30 16:19 / šaltinis: BNS
2025-09-30 16:19

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad suteikia „Hamas“ „tris ar keturias dienas“ atsakyti į jo planą dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože, pagal kurį palestiniečių kovotojai turi visiškai nusiginkluoti ir negaus jokio vaidmens būsimoje valdžioje.

Donaldas Trumpas (AP Photo nuotr.)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad suteikia „Hamas“ „tris ar keturias dienas“ atsakyti į jo planą dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože, pagal kurį palestiniečių kovotojai turi visiškai nusiginkluoti ir negaus jokio vaidmens būsimoje valdžioje.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Suteiksime apie tris ar keturias dienas, – žurnalistams sakė D. Trumpas, paklaustas apie terminą. – Mes tiesiog laukiame „Hamas“ sprendimo, ir „Hamas“ tai padarys arba ne. Jei ne, tai bus labai liūdna pabaiga.“

REKLAMA

Pirmadienį D. Trumpas pristatė planą, kuriuo būtų užbaigiamas karas Gazos Ruože ir kuriam pritarė Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu).

Plane numatoma sudaryti paliaubas, per 72 valandas paleisti „Hamas“ įkaitus, nuginkluoti grupuotę ir palaipsniui išvesti Izraelį iš Gazos Ruožo, o po karo įsteigti pereinamojo laikotarpio instituciją, kuriai vadovautų pats D. Trumpas.

Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis išprovokavo didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.

„Hamas“ sakė, kad studijuoja šį pasiūlymą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
Susitikimas su „Hamas“ dėl Gazos taikos plano vyks antradienį

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų