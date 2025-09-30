„Jei ne, tai bus labai liūdna pabaiga“: Trumpas nustatė terminą „Hamas“ nusiginklavimui

„Suteiksime apie tris ar keturias dienas, – žurnalistams sakė D. Trumpas, paklaustas apie terminą. – Mes tiesiog laukiame „Hamas“ sprendimo, ir „Hamas“ tai padarys arba ne. Jei ne, tai bus labai liūdna pabaiga.“
Pirmadienį D. Trumpas pristatė planą, kuriuo būtų užbaigiamas karas Gazos Ruože ir kuriam pritarė Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu).
Plane numatoma sudaryti paliaubas, per 72 valandas paleisti „Hamas“ įkaitus, nuginkluoti grupuotę ir palaipsniui išvesti Izraelį iš Gazos Ruožo, o po karo įsteigti pereinamojo laikotarpio instituciją, kuriai vadovautų pats D. Trumpas.
Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis išprovokavo didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.
„Hamas“ sakė, kad studijuoja šį pasiūlymą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!