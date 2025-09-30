JAV pradėjo rusų povandeninių laivų „medžioklę“ Baltijos jūroje

Rugsėjo 28 d. vienas iš šių žvalgybos lėktuvų, pagal „Flightradar24“ duomenis, pakilo į dangų virš Baltijos jūros ir keletą valandų skraidė virš jūros vandenų netoli Kaliningrado srities, kur yra viena iš Rusijos Baltijos laivyno bazių. Tuo pačiu metu lėktuvas neturėjo deklaruoto paskirties punkto, rašoma „The Moscow Times“.
Norvegijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinio štabo atstovas patvirtino, kad iš Gardermoeno išskrido keletas lėktuvų „paremti sąjungininkų veiksmus“ Baltijos jūroje. Kaip pažymi „Newsweek“, liepos pabaigoje vienas P-8A „Poseidon“, dislokuotas Islandijos Keflaviko oro bazėje, taip pat dalyvavo NATO manevruose Baltijos jūroje.
Incidentai Baltijos jūroje baigėsi, kai NATO pradėjo misiją
2025 m. sausio mėn. Šiaurės Atlanto aljansas, reaguodamas į dažnėjančius povandeninių kabelių pažeidimus Baltijos jūros akvatorijoje, paskelbė apie misijos „Baltic Sentry“ („Baltijos sargybinis“) pradžią. Misijos vadovavimą prisiėmė NATO Jungtinių ginkluotųjų pajėgų Europoje vadas Christopheris Cavoli. Vykdant operaciją „Baltic Sentry“ į Baltijos jūrą buvo perkelti keli fregatai ir jūrų patruliavimo lėktuvai, taip pat dislokuoti aukštųjų technologijų įrenginiai, įskaitant nedidelį karinių jūrų dronų laivyną.
NATO pabrėžė, kad ši iniciatyva atsirado dėl „didėjančio susirūpinimo“ dėl galimos Rusijos diversinės veiklos. Atsižvelgiant į tai, vienas iš misijos tikslų tapo veiksminga kritinės svarbos povandeninės infrastruktūros kontrolė ir operatyvus reagavimas prireikus. Pradėjus misiją, incidentai, susiję su infrastruktūros pažeidimais Baltijos jūroje, staiga baigėsi.
