Ragina Lenkiją suklusti: įspėjama apie naują galimą Rusijos ir Baltarusijos išpuolį

Pasak jo, ją gali surengti Rusijos ir Baltarusijos specialiosios tarnybos.
Rugsėjo 30-ąją paskelbtoje analizėje cituojama Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba (SVR), kuri tą pačią dieną pareiškė, kad Kyjivas, „pasitelkęs specialiąsias pajėgas ir galbūt dronus“, rengia klaidingos vėliavos ataką prieš Lenkijos ypatingos svarbos infrastruktūrą.
„ISW mano, kad Rusija tikriausiai sudarinėja informacines sąlygas, kad galėtų apkaltinti Ukrainą dėl bet kokių čia aprašytų išpuolių, kuriuos Rusija pati gali surengti prieš Lenkiją ar kitas NATO valstybes“, – teigė ISW.
Analitinis centras pridūrė, kad apie tai SVR galėjo paskelbti Kremliaus nurodymu, kad tiek Maskva, tiek Minskas galėtų nusimesti atsakomybę galimo išpuolio atveju.
ISW taip pat pažymėjo, kad SVR dažnai pasitelkiamas Kremliaus kaip įrankis dezinformacijos kampanijose, kuriomis siekiama susilpninti Vakarų paramą Ukrainai ir sukelti abejonių dėl Rusijos provokacijų prieš NATO nares.
Tokia taktika buvo panaudota rugsėjo pabaigoje, kai Maskva apkaltino Kyjivą, kad tai jis atsakingas už dronų įsiveržimą į Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę, o tai, rusų teigimu, gali išprovokuoti karą tarp NATO ir Rusijos.
Lenkijos ir Rumunijos institucijos sieja dronų incidentus su Rusija.
Lenkijoje įvyko incidentas prie Ščečino uosto
Ketvirtadienį lenkų premjeras Donaldas Tuskas pranešė apie naują incidentą prie Ščečino uosto, susijusį su rusų laivais.
„Netoli Ščecino uosto įvyko dar vienas incidentas, – sakė jis Kopenhagoje. – Tai susiję su Rusijos laivais.“
