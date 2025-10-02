Iš Trumpo jau juokiasi: pokštą išgirdęs Macronas nesitvardė

Internete plinta vaizdo įrašas iš susitikimo, kuriame Albanijos ministras pirmininkas Edis Rama juokauja su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Alijevu.
„Jūs turėtumėte atsiprašyti... mūsų, nes nepasveikinote dėl taikos susitarimo, kurį prezidentas D. Trumpas sudarė tarp Albanijos ir Azerbaidžano“, – sakė E. Rama, o I. Alijevas prapliupo juoktis.
„Atsiprašau už tai“, – šmaikščiai atsakė E. Macronas.
D. Trumpo supainiojimai: Albanija vietoje Armėnijos
D. Trumpas ne kartą yra supainiojęs Armėniją ir Albaniją, kalbėdamas apie savo pastangas išspręsti ilgalaikes įtampas tarp Armėnijos ir Azerbaidžano.
„Aš išsprendžiau neišsprendžiamus karus. Azerbaidžanas ir Albanija – tai truko daugelį metų. Mano biure lankėsi ministrai pirmininkai ir prezidentai“, – praėjusį mėnesį teigė D. Trumpas.
Per bendrą spaudos konferenciją su Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Keiru Starmeriu Trumpas pasakė: „Mes susitarėme dėl Aberbaidžano ir Albanijos“, taip iškraipydamas vienos šalies pavadinimą ir visiškai supainiodamas kitą.
Rugpjūčio mėnesį Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas sudarė susitarimą tarp Armėnijos ir Azerbaidžano lyderių, pagal kurį abi šalys įsipareigojo nutraukti dešimtmečius trukusius karus bei plėsti ryšius su Vašingtonu. JAV prezidentas šį susitarimą pavadino „didelio masto diplomatiniu laimėjimu“.
Geografijos klaidos lydi Trumpo politinę karjerą
D. Trumpas ne kartą teigė, kad tokie pasiekimai verti Nobelio premijos. Jis tvirtino, jog nuo grįžimo į pareigas užbaigė septynis karus, veikdamas kaip tarpininkas. Tačiau „Associated Press“ tai patikrino ir įvardijo kaip melą.
Tarp konfliktų, kuriuos, kaip teigė D. Trumpas, jis išsprendė, buvo nesutarimai tarp Serbijos ir Kosovo bei Egipto ir Etiopijos. Vis dėlto, nors tarp šių šalių egzistuoja įtampa, jos pastaruoju metu nekariavo.
Armėnijos ir Albanijos supainiojimas – ne pirmas atvejis, kai D. Trumpas pademonstravo abejotinas geografijos žinias. 2023 m. rinkimų kampanijos metu jis supainiojo Vengriją ir Turkiją, Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbáną pavadindamas „Turkijos vadovu“ ir sakydamas, kad jo šalis turi „frontą“ su Rusija. (Nei Turkija, nei Vengrija neturi sausumos sienos su Rusija).
Dar vieną klaidą Trumpas padarė prieš susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kai pareiškė: „Mes vykstame į Rusiją. Tai bus didelis įvykis.“ Iš tiesų susitikimas vyko Aliaskoje, JAV.
