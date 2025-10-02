Macronas: Europos šalių oro erdvę pažeidžiantys dronai gali būti sunaikinti

„Labai svarbu turėti aiškią žinią. Dronai, kurie pažeidžia mūsų teritoriją, tiesiog labai rizikuoja. Jie gali būti sunaikinti, ir taškas“, – sakė E. Macronas dešimtims Kopenhagoje susirinkusių lyderių.
Šį Europos politinės bendrijos (EPB) aukščiausiojo lygio susitikimą inicijavo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m., siekdamas skatinti Europos šalių dialogą ir bendradarbiavimą už ES ribų be valstybinių vizitų pompastikos. EPB vadovai pirmą kartą susitiko 2022 m. spalį Prahoje, o pastarąjį kartą, šių metų gegužę, rinkosi Tiranoje.
