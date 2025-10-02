Kalendorius
Macronas: Europos šalių oro erdvę pažeidžiantys dronai gali būti sunaikinti

2025-10-02 12:44 / šaltinis: Respublika.lt ir ELTA
2025-10-02 12:44

 Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį vykstančiame Europos lyderių susitikime pabrėžė, kad bet kokie dronai, pažeidžiantys Europos oro erdvę, „gali būti sunaikinti, ir taškas“. Susitikimas Danijos sostinėje Europos saugumui ir karui Ukrainoje aptarti organizuojamas po pastaruoju metu nuolat besikartojusių Europos šalių oro erdvės pažeidimų, kuriais kaltinama Rusija.

Macronas neatmeta galimybės numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius (nuotr. SCANPIX)

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai svarbu turėti aiškią žinią. Dronai, kurie pažeidžia mūsų teritoriją, tiesiog labai rizikuoja. Jie gali būti sunaikinti, ir taškas“, – sakė E. Macronas dešimtims Kopenhagoje susirinkusių lyderių.

Šį Europos politinės bendrijos (EPB) aukščiausiojo lygio susitikimą inicijavo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m., siekdamas skatinti Europos šalių dialogą ir bendradarbiavimą už ES ribų be valstybinių vizitų pompastikos. EPB vadovai pirmą kartą susitiko 2022 m. spalį Prahoje, o pastarąjį kartą, šių metų gegužę, rinkosi Tiranoje.

