TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas su savo biudžeto direktoriumi aptarinės federalinių agentūrų karpymą

2025-10-02 15:36 / šaltinis: BNS
2025-10-02 15:36

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį susitiks su Baltųjų Rūmų biudžeto direktoriumi Russellu Voughtu, kad nuspręstų, kurias federalines agentūras apkarpyti dėl federalinės vyriausybės uždarymo, kurį jis pavadino „precedento neturinčia galimybe“.

Donaldas Trumpas (AP Photo nuotr.)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį susitiks su Baltųjų Rūmų biudžeto direktoriumi Russellu Voughtu, kad nuspręstų, kurias federalines agentūras apkarpyti dėl federalinės vyriausybės uždarymo, kurį jis pavadino „precedento neturinčia galimybe“.

0

„Šiandien susitinku su Russu Voughtu, „PROJECT 2025“ nariu, kad nuspręsčiau, kurias iš daugelio demokratų agentūrų, kurių dauguma yra politinės AFEROS, jis rekomenduoja mažinti ir ar šie mažinimai bus laikini, ar nuolatiniai“, – paskelbė jis savo platformoje „Truth Social“, paminėdamas politinę iniciatyvą, kuria siekiama pertvarkyti Jungtinių Valstijų federalinę vyriausybę ir sustiprinti vykdomąją valdžią, remiant dešiniųjų pažiūrų politiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį po vidurnakčio vyriausybė sustabdė veiklą po to, kai JAV įstatymų leidėjams ir prezidentui nepavyko rasti išeities iš aklavietės dėl biudžeto.

Abi pusės nesugebėjo pasiekti jokio susitarimo net ir po karštų derybų, kurių centre buvo demokratų reikalavimai dėl sveikatos priežiūros finansavimo.

Tai pirmasis vyriausybės darbo stabdymas nuo ilgiausio istorijoje – 35 dienas trukusio – uždarymo prieš beveik septynerius metus. Sustabdytas daugelio federalinių departamentų ir agentūrų darbas, o tai paveikė šimtus tūkstančių valstybės tarnautojų.

Vyriausybės uždarymas sustabdo nebūtinas operacijas, šimtai tūkstančių valstybės tarnautojų laikinai lieka be atlyginimo, sutriko daugumos socialinių išmokų mokėjimas.

Šįkart vyriausybės uždarymas vyksta niūriame fone, kai sausio mėnesį į Baltuosius rūmus sugrįžęs D. Trumpas panaikino ištisas vyriausybės agentūras.

