JAV vyriausybės uždarymas: ką tai reiškia Lietuvai?

„Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sakė, kad JAV Vyriausybės, t.y. valstybės veiklos sustabdymas, vienai savaitei smarkiai sumažina bendro vidaus produkto (BVP) 0,15 proc., nes valstybė atlieka svarbias ekonomikos ir paslaugų funkcijas.
„Tai yra viena savaitė Vyriausybės darbų užšaldymo ar uždarymo – nežinau, kaip tiksliau pasakyti – tai kainuoja JAV BVP apie 0,15 proc. per savaitę. Tai yra daug, nes tokio masto poveikis iš esmės eliminuoja valstybę iš ekonomikos.
Jungtinės Valstijos turi labai svarbų vaidmenį, ne tik skelbiant statistiką, bet ir teikiant įvairias paslaugas. Visa tai tiesiogiai patenka į BVP“, – kalbėjo ji.
JAV Vyriausybės uždarymas stipriai mažina vartojimą
Pašnekovo teigimu, kitas svarbus aspektas yra vartojimas: dalis darbuotojų, atsidūrę nežinioje, kada Vyriausybė atnaujins savo darbą ir kada respublikonai su demokratais susitars, stipriai mažina vartojimą. Prie to prisideda atlyginimų neapibrėžtumas.
Pasirodo, šis Vyriausybės uždarymas gali tapti priemone mažinti išlaidas, nes dalis darbuotojų nebegrįš į darbą, o tai verčia juos ieškoti kitų pajamų šaltinių.
„Šis Vyriausybės uždarymas, panašu, gali skirtis nuo ankstesnių. Paprastai, pasiekus susitarimą, visi darbuotojai grįždavo į savo vietas. Šį kartą tikėtina, kad dalis jų, kurie laikinai nedirba, į darbą jau nebegrįš.
Kitaip tariant, uždarymas tampa ir priemone apkarpyti valstybės išlaidas. Kadangi Donaldas Trumpas siekia mažinti biudžeto deficitą ir skolą, šis uždarymas gali tapti dalimi to plano.
Tokiu atveju dalis žmonių bus priversti ieškoti kitų darbų ar alternatyvių pajamų šaltinių“, – komentavo ekspertas.
Tai ne pirmas kartas, kada JAV Vyriausybė yra trumpam uždaroma
A. Izgorodino nuomone, JAV Vyriausybės uždarymų pasitaiko dažnai, bet jei jis ilgai užtruks, tai gali paveikti ir kitas šalis, todėl tikėtina, kad kompromisas bus rastas per mėnesį ar pusantro.
„Poveikis kitoms šalims, įskaitant Lietuvą ar Vokietiją, būtų juntamas tik tuo atveju, jei uždarymas truktų labai ilgai – bent du ar tris mėnesius.
Tokiu atveju JAV ekonomika patirtų rimtų iššūkių. Ilgiausias užšaldymas buvo D. Trumpo pirmosios kadencijos metu ir truko 35 dienas – tai buvo rekordas.
Iš viso per jo kadenciją įvyko trys uždarymai, o dabartinis yra ketvirtas. Tai nėra vienkartinis ar išskirtinis reiškinys – tokie uždarymai pasitaiko gana dažnai.
Istoriškai respublikonai ir demokratai sugeba rasti kompromisą. Tikėtina, kad šį kartą uždarymas tęsis mėnesį ar pusantro, bet ne ilgiau, nes tai pradėtų rimtai kenkti ekonomikai“, – dalijosi „Citadele“ banko ekonomistas.
Kojala: JAV kelis dešimtmečius stringa priimant pilnavertį biudžetą
Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala akcentavo, kad JAV jau kelis dešimtmečius stringa priimant pilnavertį biudžetą, o nuo 1997 m. naudojami tik laikini sprendimai, rodantys politinio sutarimo ir ilgalaikio planavimo stoką.
„Tai nėra pirmas kartas. Per pastaruosius 50 metų JAV istorijoje matėme apie dvi tokias situacijas. Tai rodo, jog gebėjimas priimti net ir pačius svarbiausius sprendimus dėl biudžeto stringa.
Pilnavertis biudžetas, apimantis 12 skirtingų finansavimo sričių, paskutinį kartą Jungtinėse Valstijose laiku buvo priimtas dar 1997 metais.
Nuo to laiko buvo įvairių mechanizmų bandant išvengti griūties, tačiau ne tokių sprendimų, kurie rodytų ilgalaikio planavimo ir politinio sutarimo potencialą“, – pastebėjo jis.
Yra lūkestis, kad situacija laikina
Anot politologo, nors dalis Jungtinių Valstijų veiklų yra trumpam sustojusios, panikos nėra, nes tikimasi sulaukti sprendimo, o gyvybiškai svarbios sritys toliau funkcionuoja.
„Šia prasme matome, kad nei rinkos, nei patys federaliniai darbuotojai nepanikuoja. Yra lūkestis, jog situacija yra laikina ir artimiausiu metu bus pasiektas sprendimas, kaip užtikrinti veiklų atnaujinimą.
Juolab, kad gyvybiškai svarbios sritys – nacionalinis saugumas, sveikatos sistema ir jų finansavimas – nėra sustabdytos. Valstybė toliau veikia, tik kai kurios sritys pristoja ir negali pilnai vykdyti savo funkcijų“, – atkreipė dėmesį ekspertas.
L. Kojala mano, kad JAV gynybos įsipareigojimai ir kariuomenės veikla nesustoja, todėl biudžeto uždarymas tiesiogiai nepaveikia saugumo ir gynybos aplinkos, tik gali pristabdyti naujus projektus.
„Esminiai Jungtinių Amerikos Valstijų gynybos įsipareigojimai niekur nedingsta. Kariuomenė veikia, pajėgos, dislokuotos įvairiose pasaulio vietose, įskaitant Europą, taip pat toliau funkcionuoja, žvalgybinės funkcijos yra atliekamos.
Projektai, kurie jau pradėti, yra tęsiami, o pristabdyti gali būti tik nauji investiciniai projektai, susieti su kitų fiskalinių metų biudžeto asignavimais. Iš esmės saugumo ir gynybos aplinkos tai tiesiogiai neveikia“, – savo nuomonę pateikė jis.
Lietuvai kiltų problemos, jei JAV uždarytų Vyriausybę ilgesniam laikotarpiui
Politologas komentavo, kad rimtų pasekmių kiltų Lietuvai tik užsitęsus Vyriausybės uždarymui, nes tuomet JAV politinė sistema susitelktų į vidaus problemas ir sumažėtų jos įsitraukimas į tarptautinius saugumo klausimus.
„Jeigu laikotarpis, per kurį Vyriausybė neveiks, neužsitęs, rimtesnių pasekmių nematyčiau. Iššūkiai atsirastų tik tuo atveju, jei procesas užsitęstų.
Pirmiausia todėl, kad visa JAV politinė sistema būtų visiškai susikoncentravusi į šį klausimą, orientuotųsi į vidaus problemas, o geopolitinio saugumo aktualijos dar labiau nusistumtų į šalį.
Tai sudarytų prielaidas mažesniam JAV įsitraukimui į mums svarbius reikalus. Tačiau tokia situacija būtų aštresnė tik užsitęsus uždarymui, o ne tokiu atveju, jei jis truktų tik keliolika dienų, kaip šiuo metu tikimasi“, – pasidalijo jis.
