TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV ruošiasi vyriausybės uždarymui

2025-10-01 07:11 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 07:11

Dėl praktiškai neišvengiamo vyriausybės uždarymo JAV biudžeto tarnyba nurodė atitinkamoms institucijoms įgyvendinti savo planus dėl „tvarkingo“ vyriausybės įstaigų veiklos sustabdymo. Tinkle „X“ paskelbtame įraše tarnybos vadovas Russellas Voughtas apkaltino demokratus Senate sužlugdžius respublikonų pateiktą pereinamojo laikotarpio biudžeto įstatymo projektą.

JAV planuoja uždaryti dešimtis atstovybių visame pasaulyje: Europoje – daugiausiai (nuotr. SCANPIX)

R. Voughtas kalbėjo apie „absurdiškus politinius“ priešiškos pusės reikalavimus, Esą akivaizdu, kad ji nori „priversti“ sustabdyti vyriausybės įstaigų veiklą. Kiek laiko truktų vyriausybės uždarymas, nežinoma, teigiama toliau įraše.

Prieš tai JAV Senate žlugo naujausias respublikonų projektas dėl pereinamojo laikotarpio biudžeto. Iki vidurnakčio (7.00 val. Lietuvos laiku) Kongresas teoriškai dar turi galimybę išvengti vyriausybės uždarymo. Tačiau tai šiuo metu  mažai tikėtina. Balsavimas buvo vienas iš paskutinių vilties spindulių, kad demokratai ir respublikonai vis dėlto susitars ir taip išvengs uždarymo.

Ilgesnis vyriausybės uždarymas turėtų rimtų padarinių JAV gyventojams ir vyriausybės darbuotojams. Iki šiol ilgiausias vyriausybės uždarymas JAV istorijoje įvyko per pirmąją D. Trumpo kadenciją. 2018/2019 metų sandūroje vyriausybės veikla buvo sustabdyta daugiau kaip penkias savaites.

Vyriausybės uždarymai įvyksta retai, tačiau yra trikdantys ir brangiai kainuojantys, nes sustabdomos kasdienės funkcijos, pavyzdžiui, maisto produktų tikrinimas, uždaromi parkai, paminklai ir federaliniai pastatai.

Iki 900 000 federalinių darbuotojų gali būti išleidžiami atostogų, tačiau dar milijonas svarbiausių darbuotojų – nuo oro eismo dispečerių iki policijos – dirba negaudami atlyginimo, iki kol nėra atnaujinamas įprastas darbas.

