Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Trumpas paskelbė apie susitarimą su „Pfizer“: padės sumažinti tam tikrų vaistų kainas

2025-09-30 21:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 21:24

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija antradienį suteikė bendrovei „Pfizer“ trejų metų lengvatinį laikotarpį, kuriuo jai nebus taikomi numatyti muitai, o farmacijos milžinė pagal susitarimo sąlygas Jungtinėse Valstijose savanoriškai sumažins neįvardytų vaistų kainas.

Donaldas Trumpas

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija antradienį suteikė bendrovei „Pfizer“ trejų metų lengvatinį laikotarpį, kuriuo jai nebus taikomi numatyti muitai, o farmacijos milžinė pagal susitarimo sąlygas Jungtinėse Valstijose savanoriškai sumažins neįvardytų vaistų kainas.

REKLAMA
1

Aukščiausio rango sveikatos apsaugos pareigūnų lydimas D. Trumpas daug informacijos apie tai, kiek ir kokių vaistų buvo įtraukta į susitarimą, neatskleidė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie pranešimai pasigirdo D. Trumpui dedant pastangas sudaryti vadinamojo palankiausio režimo susitarimus su vaistų gamintojais, pagal kuriuos farmacijos bendrovės susietų JAV kainas su mažiausia vaistų kaina, kurią moka kitos turtingos šalys.

REKLAMA
REKLAMA

Baltieji rūmai taip pat sakė, kad pristatys interneto svetainę, pavadintą „TrumpRx“, kurioje vartotojai kai kurių vaistų galės tiesiogiai įsigyti už mažesnę kainą.

REKLAMA

Po šio pranešimo kompanijos „Pfizer“ akcijų kaina pakilo penkiais procentais.

Kaip ir D. Trumpas, kompanijos „Pfizer“ generalinis direktorius Albertas Bourla teigė, kad šis sandoris yra didelis pasiekimas, nors bendrovės pareiškime konkretumo taip pat stigo.

Bendrovė teigė, kad „didžiąją daugumą“ „pirminės sveikatos priežiūros procedūrų ir kai kuriuos specializuotus prekių ženklus“ bus galima siūlyti nuo 50 iki 85 proc. pigiau.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas taip pat sakė, kad „Pfizer“ sutiko „investuoti 70 mlrd. dolerių, kad vietinės gamybos įmonės būtų perkeltos į Jungtines Valstijas“.

Demokratai jau seniai leido suprasti, kad taip pat norėtų sumažinti vaistų kainas.

Pirmadienį paskelbtame pranešime nepriklausomas senatorius Bernie‘is Sandersas teigė, kad D. Trumpo pastangos šiuo klausimu „pateko į laikraščių antraštes“, tačiau daugiau „naudos nelabai davė“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų