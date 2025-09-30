JAV gynybos sekretorius užsipuolė nutukusius karius: bus įvesti reikalavimai

Šimtai JAV kariuomenės pareigūnų buvo staiga iškviesti į Jūrų pėstininkų korpuso bazę, nežinodami priežasties iki antradienio ryto.
JAV gynybos sekretorius pareiškė, kad jis užbaigia „woke“ kultūrą ir politinio korektiškumo erą, sakydamas aukščiausiems karininkams: „Mes su tuo baigėme.“
P. Hegsethas teigė, kad įvairovės ir įtraukties politika bus panaikinta, o pokyčiai apims „lyčių neutralumo“ arba „vyriško lygio“ fizinio pasirengimo standartus visiems kariams.
Jis taip pat sukritikavo „storius kareivius“ ir pareiškė, kad bus įvesti ūgio ir svorio reikalavimai bei du kartus per metus atliekami fizinio pasirengimo testai.
„Amerikos kariuomenės tikslas nėra ginti kieno nors jausmus“
Prezidentas Donaldas Trumpas dalyvavo renginyje ir dar prieš jį žurnalistams sakė, kad yra pasirengęs „tuoj pat“ atleisti bet kurį jam nepatinkantį generolą ar admirolą.
Jis teigė, kad naujas požiūris „grąžina dėmesį į fizinį pasirengimą, gebėjimus, charakterį ir jėgą, nes Amerikos kariuomenės tikslas nėra ginti kieno nors jausmus“.
P. Hegsethas pabrėžė šią žinią, sakydamas, kad „pažadinto departamento“ dienos baigėsi.
„Politinio korektiškumo, pernelyg jautraus, niekieno jausmų nežeidžiančio vadovavimo era baigiasi dabar visais lygmenimis“, – sakė jis.
P. Hegsethas pabrėžė, kad šie pokyčiai nėra skirti apriboti moterų tarnybą, tačiau „fiziniai standartai turi būti aukšti ir lyčių atžvilgiu neutralūs“ koviniuose vaidmenyse.
„Jei tai reiškia, kad kai kurios moterys netiks tam tikroms kovinėms pareigoms – tebūnie. Tai nėra tikslas, bet gali būti rezultatas. Tai taip pat reiškia, kad silpni vyrai taip pat netiks, nes mes nežaidžiame žaidimų. Tai kova. Tai gyvybė ar mirtis“, – pabrėžė jis.
