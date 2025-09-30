Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pareiškė generolams, kad JAV susiduria su „vidaus karu“

2025-09-30 19:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 19:42

Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį niūriu autoritariniu tonu sakydamas kalbą neeiliniame aukščiausių JAV kariuomenės pareigūnų susitikime pareiškė, kad Jungtinės Valstijos susiduria su „vidaus karu“, kuriame jos priešais yra nusikaltėliai ir imigrantai.

Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį niūriu autoritariniu tonu sakydamas kalbą neeiliniame aukščiausių JAV kariuomenės pareigūnų susitikime pareiškė, kad Jungtinės Valstijos susiduria su „vidaus karu“, kuriame jos priešais yra nusikaltėliai ir imigrantai.

Kreipdamasis į generolus ir admirolus, kuriuos iš viso pasaulio sukvietė Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas, respublikonas D. Trumpas perspėjo, kad kariuomenė turės dalyvauti represijose, kurias jis planuoja vykdyti keliuose demokratų valdomuose miestuose.

„Mes ketiname ištaisyti padėtį viename mieste po kito, o šiame procese svarbų vaidmenį teks atlikti ir kai kuriems iš čia esančiųjų. Tai irgi karas – vidaus karas“, – atsistojęs priešais milžinišką Amerikos vėliavą Virdžinijos valstijos Kvantiko mieste dėstė D. Trumpas.

D. Trumpas pridūrė, kad jis pasirašė įsakymą įsteigti karines greitojo reagavimo pajėgas pilietiniams neramumams malšinti, „nes tai yra vidaus priešas ir mes turime su tuo susidoroti, kol tai netapo nekontroliuojama“.

Savo kalbą D. Trumpas pradėjo bendrais žodžiais kalbėdamas apie JAV kariuomenę, sakydamas, kad joje „vėl atgimsta kario dvasia“.

Tačiau didžioji keistos, valandą trukusios kalbos dalis buvo itin politinio atspalvio, nors ankstesni prezidentai kreipdamiesi į karius atvirai kalbėti apie vidaus politikos klausimus paprastai vengdavo.

Susirinkusiems karininkams tylint, D. Trumpas užsipuolė ir žiniasklaidą, išvadindamas ją „nedorėliais“.

„Stori generolai“

Buvęs televizijos kanalo „Fox News“ laidų vedėjas, o dabar – gynybos sekretorius P. Hegsethas praėjusią savaitę sušaukė labai neįprastą šimtų karininkų susirinkimą, o po to kalbą jame sakysiantis pareiškė ir pats D. Trumpas.

Žingsniuodamas po sceną Pentagono vadovas teigė, kad kariuomenė turi sutvarkyti „dešimtmečius trukusį nuosmukį“ ir pasisakė prieš vadinamąją „woke“ politiką kariuomenėje.

P. Hegsethas pristatė direktyvas, pagal kurias JAV kariškiai turės pasirūpinti savo fizine forma, nusikirpti plaukus ir nusiskusti barzdas.

Jis sakė, kad nuo šiol visi JAV kariuomenės kariai du kartus per metus privalės atlikti fizinio pasirengimo testą ir pridūrė, kad „visiškai nepriimtina Pentagono koridoriuose matyti storus generolus ir admirolus“.

P. Hegsethas taip pat tvirtino, kad bus privaloma laikytis „plaukų priežiūros standartų“, pridurdamas: „Jei norite barzdos, galite stoti į specialiąsias pajėgas. Jei ne, tuomet nusiskuskite. Mūsų kariuomenėje pagoniams iš šiaurės ne vieta“.

D. Trumpo ir D. Hegsetho kalbos buvo pasakytos tuo metu, kai kariuomenė tiek namuose, tiek užsienyje susiduria su polemika, kurią sukėlė prezidento sprendimai dislokuoti karius Los Andžele ir Vašingtone, o netrukus po to – Portlende ir Memfyje.

Be to, D. Trumpas nurodė Karibų jūroje smogti pražūtingus smūgius, kaip įtariama, narkotikų prekeivių kateriams.

Derėtų paminėti ir tai, kad D. Trumpas, kuris, pradėjęs eiti pareigas, pradėjo ir neeilinę aukšto rango karininkų valymo kampaniją, nurodė smogti Irano branduoliniams objektams ir Teherano remiamiems Jemeno sukilėliams.

