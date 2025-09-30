Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas: JAV vyriausybės uždarymas „tikriausiai įvyks“

2025-09-30 20:15 / šaltinis: BNS
2025-09-30 20:15

Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad JAV vyriausybės uždarymas tikriausiai įvyks, ir apkaltino demokratus dėl įstrigusių derybų su respublikonais dėl finansavimo.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad JAV vyriausybės uždarymas tikriausiai įvyks, ir apkaltino demokratus dėl įstrigusių derybų su respublikonais dėl finansavimo.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Tikriausiai turėsime uždarymą“, – likus vos kelioms valandoms iki vidurnakčio, kai baigiasi terminas susitarimui pasiekti, žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas.

REKLAMA

„Nėra nieko neišvengiamo, bet sakyčiau, kad tai tikriausiai įvyks“, – pridūrė jis.

Pirmadienį surengtame D. Trumpo susitikime su aukšto rango demokratų ir respublikonų Kongreso lyderiais nepavyko pasiekti proveržio biudžeto klausimais.

„Tarp abiejų pusių išliko dideli skirtumai“, – žurnalistams po susitikimo pareiškė Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu JAV viceprezidentas J. D. Vance'as nurodė, kad demokratai su savo finansavimo reikalavimais veda Amerikos žmones į pražūtį.

„Manau, kad artėjame prie uždarymo, nes demokratai nesielgs teisingai“, – pridūrė viceprezidentas. 

Jei Kongresas iki antradienio vidurnakčio nepriims federalinių operacijų finansavimo įstatymo, vyriausybė iš dalies sustabdys veiklą, o Vašingtonas įžengs į naują politinės krizės etapą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vyriausybės uždarymas sustabdytų nebūtinas operacijas, šimtai tūkstančių valstybės tarnautojų laikinai liktų be atlyginimo, o daugumos socialinių išmokų mokėjimas būtų sutrikdytas.

Paskutinį kartą su galimu vyriausybės uždarymu Kongresas buvo susidūręs kovo mėnesį. Tąkart respublikonai atsisakė derėtis su demokratais dėl D. Trumpo biudžeto mažinimų ir tūkstančių federalinių darbuotojų atleidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų