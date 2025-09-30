Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas sako, kad jei jis negaus Nobelio taikos premijos, tai bus įžeidimas JAV

2025-09-30 17:50 / šaltinis: BNS
2025-09-30 17:50

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad jei jis negaus Nobelio taikos premijos už savo vaidmenį sprendžiant keletą konfliktų, tai bus įžeidimas Jungtinėms Valstijoms.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad jei jis negaus Nobelio taikos premijos už savo vaidmenį sprendžiant keletą konfliktų, tai bus įžeidimas Jungtinėms Valstijoms.

REKLAMA
5

„Ar gausi Nobelio premiją? Tikrai ne. Jie ją skirs kokiam nors vyrukui, kuris nepadarė absoliučiai nieko“, – sakė D. Trumpas susitikime su aukšto rango JAV karininkais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai būtų didelis įžeidimas mūsų šaliai“, – tvirtino jis.

Anksčiau šį mėnesį Norvegijos Nobelio komiteto atstovas, komentuodamas D. Trumpo maniją pelnyti Nobelio taikos premiją, pabrėžė, kad jo nepriklausomumo negalima paveikti.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo pat grįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį D. Trumpas leido aiškiai suprasti, kad nori gauti šį prestižinį apdovanojimą, kurį daugelio nuostabai laimėjo jo pirmtakas demokratas Barackas Obama (Barakas Obama) netrukus po to, kai 2009 metais pradėjo eiti pareigas.

79 metų milijardierius naudojosi kiekviena proga pareikšti, kad jis nusipelnė premijos ir teigia, kad užbaigė šešis karus, nors konfliktai Gazos Ruože ir Ukrainoje tebesitęsia.

Šių metų laureatas bus paskelbtas spalio 10 dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų