Donaldas Trumpas sako, kad jei jis negaus Nobelio taikos premijos, tai bus įžeidimas JAV

„Ar gausi Nobelio premiją? Tikrai ne. Jie ją skirs kokiam nors vyrukui, kuris nepadarė absoliučiai nieko“, – sakė D. Trumpas susitikime su aukšto rango JAV karininkais.
„Tai būtų didelis įžeidimas mūsų šaliai“, – tvirtino jis.
Anksčiau šį mėnesį Norvegijos Nobelio komiteto atstovas, komentuodamas D. Trumpo maniją pelnyti Nobelio taikos premiją, pabrėžė, kad jo nepriklausomumo negalima paveikti.
Nuo pat grįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį D. Trumpas leido aiškiai suprasti, kad nori gauti šį prestižinį apdovanojimą, kurį daugelio nuostabai laimėjo jo pirmtakas demokratas Barackas Obama (Barakas Obama) netrukus po to, kai 2009 metais pradėjo eiti pareigas.
79 metų milijardierius naudojosi kiekviena proga pareikšti, kad jis nusipelnė premijos ir teigia, kad užbaigė šešis karus, nors konfliktai Gazos Ruože ir Ukrainoje tebesitęsia.
Šių metų laureatas bus paskelbtas spalio 10 dieną.
