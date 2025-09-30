Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Teksase prie kazino nušauti du ir sužeisti dar penki žmonės

2025-09-30 15:10 / šaltinis: BNS
2025-09-30 15:10

JAV pareigūnai pirmadienį aiškinosi, kodėl vienas vyras pradėjo šaudyti kazino automobilių aikštelėje Igl Pase Teksase, nužudydamas du ir sužeisdamas dar mažiausiai penkis žmones.

0

Šaudynės prie Meksikos sienos esančiame mieste įvyko vėlai šeštadienį prie kazino „Kickapoo Lucky Eagle Casino“.

Sekmadienį ryte po gaudynių policijai sustabdžius automobilį netoli Stokdeilio, už 290 km į rytus nuo Igl Paso, buvo sulaikytas įtariamas šaulys – 34 metų Keryanas Rashadas Jonesas, pranešė Vilsono apygardos šerifo įstaiga.

K. R. Jonesas kaltinamas dviem nužudymais, už kuriuos baudžiama mirtimi, ir penkiais užpuolimais panaudojant mirtiną ginklą, sakė Maveriko apygardos šerifas Tomas Schmerberas.

Neaišku, kur K. R. Jonesas laikomas ir ar jis turi advokatą.

Teksaso visuomenės saugumo departamento leitenantas Christopheris Olivarezas sakė, kad nusikaltimo motyvai vis dar tiriami.

Tyrimui vadovauja Teksaso policijos departamento Kikapu tradicinės genties policija. Ji nurodė, kad minėtas kazino bus uždarytas, kol vyks tyrimas.

