Visi svarsto, ką čia sugalvojo Trumpas? JAV skubiai sušaukė kariuomenės vadus

Pentagonas neatskleidžia, kodėl jis įsakė aukščiausio rango karininkams iš viso pasaulio atvykti į bazę 8 val. ryto susirinkimui, kuris mokesčių mokėtojams greičiausiai kainuos milijonus dolerių ir sukels saugumo problemų šalyje ir užsienyje.
Toks staigus ir netikėtas aukščiausių kariuomenės vadų sukvietimas, be visų kitų, iškėlė ir pasirengimo karui su Kinija versija, nors pačių JAV lyderių pasisakymai ir to tiesiogiai neatspindi.
Trumpas: „Tai tiesiog gera žinia“
Pasirengimas susirinkimui dar labiau paspartėjo, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jis dalyvaus, kaip jis pats sakė, „labai gražiame susirinkime“, rašoma „USA Today“.
„Tai tikrai labai gražus susitikimas, kurio metu bus kalbama apie tai, kaip gerai mums sekasi karinėje srityje, apie tai, kad esame puikios formos, apie daug gerų, teigiamų dalykų, – rugsėjo 28 d. NBC televizijai sakė D. Trumpas. – Tai tiesiog gera žinia.“
Pagal naujienų pranešimus ir gynybos pareigūno, kuris nebuvo įgaliotas viešai kalbėti, informaciją, vadai buvo informuoti apie susitikimą Kvantike maždaug prieš savaitę. Paprastai tokios svarbos susitikimas būtų planuojamas prieš kelis mėnesius.
„The Washington Post“ ir „The New York Times“ pranešė, kad P. Hegsethas pasakys kalbą apie „kario etosą“ ir fizinio pasirengimo standartus.
Kai kurie, įskaitant atsargos karinius vadus, viešai išreiškė susirūpinimą dėl šio susitikimo.
Benas Hodgesas, buvęs JAV kariuomenės Europoje vadas, paskelbė „X“ žinutę, kurioje paminėjo, kaip 1935 m. Adolfas Hitleris sukvietė Vokietijos generolus prisiekti „asmeninę ištikimybę fiureriui“. P. Hegsethas į tai atsakė: „Kieta istorija, generole.“
Ar tai galėjo būti atsiųsta elektroniniame laiške?
Viena yra aišku, keletas ekspertų sakė „USA Today“, kad tai galėjo būti elektroninis laiškas – arba bent jau telekonferencija.
„Jie galėjo surengti vaizdo telekonferenciją ir nesunkti mokesčių mokėtojų milijonų dolerių“, – sakė Virginia Burger, vyresnioji gynybos politikos analitikė „Project on Government Oversight“.
Kongresas skatina karinius vienetus iki finansinių metų pabaigos – kuri sutampa su susitikimo diena, rugsėjo 30 d. – išnaudoti jiems skirtas metines kelionėms skirtas lėšas. Pasak Toddo Harrisono, vyresniojo mokslo darbuotojo Amerikos verslo institute, kuris specializuojasi gynybos ir Pentagono biudžeto klausimais, pinigų, kuriuos vadai gali panaudoti Kvantioko kelionėms užsisakyti, greičiausiai mažėja.
„Jie tikriausiai gali perkelti kai kuriuos dalykus ir galbūt šiek tiek atidėti mokymus ar kai kuriuos pirkimus iki kito finansinių metų. Bet tai bus tikras galvos skausmas“, – sakė T. Harrisonas.
Kai kurie daliniai „gali ieškoti už visų sofos pagalvių, kad rastų smulkių pinigų tam sumokėti“, – sakė V. Burger.
Uždarymas gali įstrigdinti generolus Kvantike
Dar daugiau sumaišties kelia vis labiau tikėtinas JAV vyriausybės uždarymas. Jei vadų padėjėjai nėra užsisakę grįžimo skrydžių, jie gali likti įstrigę. Tai tikriausiai reikštų, kad D. Trumpas „pamosuotų stebuklinga lazdele“ ir leistų skirti lėšų jų parvežimui namo, sakė T. Harrisonas.
Kai kurie aukšti generolai, pavyzdžiui, 11 kovinių vadų, kurių daugelis yra geografiškai plačiai išsibarstę, privalo keliauti oficialiais Gynybos departamento VIP lėktuvais. Tačiau dauguma tų, kurie turi skristi, greičiausiai keliaus komerciniais skrydžiais, ekonominės klasės vietose, sakė „USA Today“ kalbinti ekspertai.
Kariniai vadai iš tolimų regionų apsistos viešbučiuose aplinkinėje teritorijoje. Kvantikas turi vieną specialų viešbutį bazėje, bet jis greičiausiai bus užpildytas, nes vadai su asistentais užims kelis kambarius, sakė V. Burger, kuri ketverius metus dirbo karo instruktoriumi bazėje.
„Tai nebus pigus malonumas“, – sakė ji.
„Pagalbinis ir saugumo personalas turi gauti kambarius netoli vado. Galiausiai vienam vyresniajam vadui gali prireikti penkių ar dešimties kambarių“, – sakė Harrison.
Be to, vadai reikalaus dienpinigių kasdieniam maisto ir nenumatytų išlaidų padengimui. V. Burger sakė, kad visa tai gali kainuoti „milijonus dolerių“.
Kritikai sakė, kad šalies aukščiausių karinių pareigūnų pašalinimas iš žaidimo lauko buvo iš esmės rizikingas žingsnis.
„Komandos spragos visame pasaulyje yra potencialiai pavojingos, – apie susitikimą rašė Markas Cancianas, gynybos ekspertas Strateginių ir tarptautinių studijų centre. – Nors vis dar bus laikini vadai, didelis nebuvusiųjų skaičius gali sukelti pažeidžiamumą.“
Dėl Trumpo dalyvavimo renginyje slaptosios tarnybos turi būti vietoje ir imtis vadovauti saugumo užtikrinimui. Reikiamo lygio saugumo užtikrinimas taip pat gali sutrikdyti FTB akademijos Kvantike veiklą.
Slaptosios tarnybos teigė, kad procesas nesiskirs nuo bet kurio kito prezidento pasirodymo, išskyrus tai, kad šis susitikimas yra neįprastas.
Tačiau kiti su tuo nesutiko. „Saugumo prasme Kvantikas bus košmaras“, – rašė M. Cancianas.
Susitikimas Kvantike įvyks šiandien, rugsėjo 30-ąją, apie 15 val. Lietuvos laiku.
