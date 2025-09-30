Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV teisėjas sustabdė atleidimus iš VOA, kuriuos vykdyti įsakė Trumpas

2025-09-30 09:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 09:46

Federalinis teisėjas pirmadienį užblokavo prezidento Donaldo Trumpo administracijos planą atleisti šimtus „Voice of America“ (VOA) ir jos patronuojančios agentūros darbuotojų, teigdamas, kad šis žingsnis negali būti tęsiamas, kol teismas nepriims sprendimo šiuo klausimu.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

0

Kolumbijos apygardos teismo teisėjas Royce‘as Lamberthas išleido laikiną įsakymą, kuriuo sustabdomi atleidimai iš JAV pasaulinės žiniasklaidos agentūros (USAGM), kuruojančios transliuotoją užsieniui VOA. Teismo dokumentuose teigiama, kad atleidimai palietė apie 500 darbuotojų, daugiausia iš VOA.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Agentūros vadovė Kari Lake, paskirta D. Trumpo antrosios kadencijos pradžioje, apie atleidimus paskelbė rugpjūčio pabaigoje, o jų įsigaliojimo data buvo nustatyta antradienis. Etatų mažinimas buvo vykdomas po kovo mėnesį priimto D. Trumpo įsako, įpareigojančio smarkiai sumažinti darbuotojų skaičių JAV finansuojamoje žiniasklaidos priemonėje, rengiančioje laidas įvairiomis kalbomis užsienio auditorijai.

Balandį teismas pareiškė, kad vyriausybė privalo atkurti transliuotojo laidų kūrimą, kad USAGM galėtų vykdyti savo teisinį įsipareigojimą užtikrinant VOA kaip „nuosekliai patikimo ir autoritetingo naujienų šaltinio“ darbą.

Teisėjas taip pat atkreipė dėmesį į tai, ką jis pavadino „nerimą keliančia nepagarba“ teismo nutartims, įskaitant reikalavimus teikti informaciją.

1942 m. įkurtas „Amerikos balsas“ (VOA), skirtas kovoti su nacių propaganda, jau seniai laikomas pagrindine JAV vertybių propagavimo užsienyje priemone. Nors teisiniais būdais stengiamasi užkirsti kelią politinei įtakai jos redakciniam turiniui, D. Trumpas ne kartą konfliktavo su transliuotoju, kaltindamas jį per COVID-19 pandemiją atkartojant Kinijos propagandą.

