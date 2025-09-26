Po Trumpo paskelbtų muitų– farmacijos pramonės įspėjimas: tai sukurs „blogiausią iš visų galimų scenarijų“

D. Trumpas ketvirtadienį paskelbė apie naujų muitų įvedimą įvairioms pramonės šakoms, įskaitant 100 proc. muitą „bet kokiam firminiam ar patentuotam“ farmacijos produktui, išskyrus atvejus, kai bendrovė stato savo gamyklą Jungtinėse Valstijose.
Europos Sąjunga (ES) ir Jungtinės Valstijos liepą pasiekė prekybos susitarimą, pagal kurį farmacijos produktams ir kitoms prekėms taikomi muitai buvo apriboti iki 15 procentų.
Kol kas neaišku, ar po D. Trumpo pranešimo apie naujus muitus šis susitarimas pasikeitė.
„Muitai vaistams, kokie dideli jie bebūtų, sukurtų blogiausią iš visų galimų scenarijų“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime pažymėjo Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos generalinė direktorė Nathalie Moll (Natali Mol).
„Muitai didina išlaidas, trikdo tiekimo grandines ir neleidžia pacientams gauti gyvybiškai svarbių vaistų“, – pabrėžė N. Moll.
