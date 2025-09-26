Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po Trumpo paskelbtų muitų– farmacijos pramonės įspėjimas: tai sukurs „blogiausią iš visų galimų scenarijų“

2025-09-26 13:20 / šaltinis: BNS
2025-09-26 13:20

JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius importo muitus farmacijos sektoriui, Europos farmacijos pramonės grupė penktadienį įspėjo, kad muitai vaistams „sukurtų blogiausią iš visų galimų scenarijų“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius importo muitus farmacijos sektoriui, Europos farmacijos pramonės grupė penktadienį įspėjo, kad muitai vaistams „sukurtų blogiausią iš visų galimų scenarijų“.

REKLAMA
0

D. Trumpas ketvirtadienį paskelbė apie naujų muitų įvedimą įvairioms pramonės šakoms, įskaitant 100 proc. muitą „bet kokiam firminiam ar patentuotam“ farmacijos produktui, išskyrus atvejus, kai bendrovė stato savo gamyklą Jungtinėse Valstijose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos Sąjunga (ES) ir Jungtinės Valstijos liepą pasiekė prekybos susitarimą, pagal kurį farmacijos produktams ir kitoms prekėms taikomi muitai buvo apriboti iki 15 procentų.

REKLAMA
REKLAMA

Kol kas neaišku, ar po D. Trumpo pranešimo apie naujus muitus šis susitarimas pasikeitė.

„Muitai vaistams, kokie dideli jie bebūtų, sukurtų blogiausią iš visų galimų scenarijų“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime pažymėjo Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos generalinė direktorė Nathalie Moll (Natali Mol).

„Muitai didina išlaidas, trikdo tiekimo grandines ir neleidžia pacientams gauti gyvybiškai svarbių vaistų“, – pabrėžė N. Moll.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV kariuomenė (nuotr. Fotobankas.lt/ L. Balandis)
Daugiau nei pusė amerikiečių mano, kad JAV turėtų pasitelkti karinę jėgą, jei Rusija pultų Lietuvą, Latviją ir Estiją (11)
Donaldas Trumpas netrukus kreipsis į pasaulio lyderius itin svarbiu klausimu (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: saugumo garantijas Ukrainai pirmiausia turi užtikrinti Europa (32)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų