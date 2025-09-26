Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas pažadėjo neleisti Izraeliui aneksuoti Vakarų Kranto

2025-09-26 07:11 / šaltinis: BNS
2025-09-26 07:11

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį prieš svarbų Izraelio premjero Benjamino Netanyahu vizitą pažadėjo sustabdyti Izraelio siekį aneksuoti Vakarų Krantą.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį prieš svarbų Izraelio premjero Benjamino Netanyahu vizitą pažadėjo sustabdyti Izraelio siekį aneksuoti Vakarų Krantą.

REKLAMA
0

B. Netanyahu penktadienį kreipsis į Jungtines Tautas (JT), o vėliau susitiks su D. Trumpu Vašingtone, Izraelio ministrams svarstant Vakarų Kranto aneksiją kaip atsaką į Prancūzijos, Jungtinės Karalystės (JK) ir kelių kitų Vakarų valstybių sprendimą pripažinti Palestinos valstybę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau D. Trumpas, kuris teikė paramą B. Netanyahu, Izraeliui patiriant didėjantį tarptautinį spaudimą, aiškiai pareiškė, kad neparems aneksijos, kurią kraštutiniai dešinieji izraeliečiai laiko būdu sunaikinti bet kokias realias perspektyvas sukurti nepriklausomą Palestiną.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš neleisiu Izraeliui aneksuoti Vakarų Kranto, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose teigė D. Trumpas. – Ne, aš to neleisiu. To nebus.“

REKLAMA

D. Trumpas išreiškė optimizmą dėl beveik dvejus metus trunkančio karo Gazos Ruože pabaigos, pakartodamas pasitikėjimą, kurį dieną anksčiau JT susitikime išreiškė jo pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas).

„Mes esame labai arti susitarimo dėl Gazos (Ruožo) ir galbūt net taikos“, – sakė D. Trumpas, kuris ketvirtadienį taip pat kalbėjosi telefonu su B. Netanyahu.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas antradienį Jungtinėse Tautose susitiko su pagrindinių arabų ir musulmonų šalių lyderiais, kurie įspėjo jį apie pasekmes, jei Izraelis imsis veiksmų.

„Manau, kad JAV prezidentas labai gerai supranta aneksijos Vakarų Krante riziką ir pavojus“, – žurnalistams teigė Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras princas Faisalas bin Farhanas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų