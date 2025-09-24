Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Jungtinėse Tautose Kolumbijos prezidentas paragino pradėti prieš Trumpą baudžiamąjį procesą

2025-09-24 10:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 10:38

Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro antradienį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje paragino pradėti „baudžiamąjį procesą“ prieš Donaldą Trumpą dėl JAV smūgių į įtariamus narkotikų kontrabandos laivus Karibų jūroje. 

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro antradienį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje paragino pradėti „baudžiamąjį procesą" prieš Donaldą Trumpą dėl JAV smūgių į įtariamus narkotikų kontrabandos laivus Karibų jūroje. 

0

G. Petro teigė, kad per smūgius žuvo neginkluoti „vargšai jaunuoliai“. Vašingtonas sako, kad JAV vykdo kovos su narkotikais operaciją prie Venesuelos krantų, jos prezidentą kaltina vadovavimu karteliui. Žinoma, kad per smūgius mažiausiai į tris laivus žuvo daugiau nei dešimt žmonių. Šias atakas Jungtinių Tautų ekspertai vadina „egzekucijomis be teismo“. 

Anksčiau antradienį tame pačiame forume D. Trumpas pažadėjo sunaikinti narkotikų kontrabandininkus. Jis išsiuntė į Karibų jūros pietus aštuonis karo laivus ir povandeninį laivą. Venesueloje tai sukėlė baimę dėl invazijos. Šalies prezidentas Nicolasas Maduro apkaltino D. Trumpą mėginimu jį nuversti. 

Kolumbija yra didžiausia kokaino gamintoja pasaulyje, jos prezidentas G. Petro pareiškė įtariantis, kad kai kurie iš žuvusiųjų per JAV smūgius į laivus buvo kolumbiečiai. 

Antradienį Niujorke jis tvirtino, kad D. Trumpas turėtų būti tiriamas dėl įsakymo JAV pajėgoms taikytis į „jaunus žmones, tiesiog norinčius išsigelbėti nuo skurdo“, nors daug kartelių vadeivų gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

„Prieš pareigūnus iš Jungtinių Valstijų turi būti pradėtas baudžiamasis procesas, įskaitant ir įsakymą davusį aukščiausiąjį pareigūną – prezidentą Trumpą“, – sakė G. Petro. 

Praėjusią savaitę D. Trumpo administracija atėmė iš Kolumbijos sąjungininkės kovoje su narkotikais statusą, bet ekonominių sankcijų nesiėmė. Šalys yra istorinės sąjungininkės, tačiau jų ryšiai pablogėjo, kai į valdžią atėjo G. Petro, pirmasis kairysis Kolumbijos prezidentas. 

